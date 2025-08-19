Вел "Ревизор", а теперь молчит о войне: куда исчез Вадим Абрамов

Когда-то он проверял гостиницы и рестораны в популярном телешоу. Но после нескольких лет на экранах Вадим Абрамов просто исчез - и не только с украинского телевидения, но и из публичного пространства.
РБК-Украина рассказывает, где сейчас находится бывший ведущий "Ревизора" и почему его поступок называют предательством.
Вадим родом из Киева. Он получил образование в КПИ на факультете менеджмента и маркетинга.
Свою медийную карьеру начал как ведущий и редактор на украинских телеканалах.
Параллельно он был диджеем и играл в театре импровизации, в частности в студии "Черный квадрат".
В 2013 году Абрамов дебютировал в российском телепространстве, став ведущим юмористического шоу на телеканале "Пятница!".
В 2015 году появился на экранах украинского телевидения как новый ведущий программы "Ревизор", сменив Ольгу Фреймут.
Однако уже в 2016 году он сообщил о завершении своего участия в проекте из-за переезда за границу. Детали нового места жительства тогда не разглашались.
После этого Абрамов пытался развивать собственное тревел-шоу на YouTube, однако этот проект не получил развития.
Последний раз новый выпуск на его канале появился пять лет назад. Кстати, на странице канала до сих пор указана локация - Испания.
Со временем Абрамов полностью исчез из украинского медиаполя.
Его коллега по "Ревизору", Анна Жижа перед полномасштабным вторжением РФ называла его "человеком мира" и отмечала, что он работает редактором в международных телешоу.
Однако сейчас, по ее словам, они не поддерживают никакого контакта.
Долгое время было неизвестно, где находится Абрамов. И только в сентябре 2022 года появилась информация, что он работает на российском телеканале "Пятница!", который входит в медиахолдинг "Газпром-Медиа".
Этот холдинг находится под санкциями Украины, США и Канады.
В 2023 году ведущего снова заметили в телепространстве страны-агрессора - он снимался в шоу "Четыре дачи", где проверял загородные усадьбы россиян.
Формат программы похож на гибрид "Четырех свадеб" и "Ревизора", только вместо ресторанов и гостиниц оценивали дачи.
Профили Вадима в соцсетях или полностью исчезли, или ограничены для пользователей из Украины.
Публично он ни разу не прокомментировал события, развернувшиеся после полномасштабного вторжения РФ.
Работает ли телеведущий до сих пор в России - доподлинно неизвестно. Однако его молчание на фоне преступлений против украинцев не оставляет сомнений: некогда популярный в Украине шоумен сознательно игнорирует войну и трагедии своего народа.
