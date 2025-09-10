ua en ru
Волошин перестал донатить ВСУ и назвал причину: "Было ради пиара"

Среда 10 сентября 2025 10:12
UA EN RU
Волошин перестал донатить ВСУ и назвал причину: "Было ради пиара" Александр Волошин (скриншот)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский блогер Александр Волошин, который сбежал за границу во время полномасштабной войны, рассказал, что активно донатил на нужды армии, однако прекратил это делать после волны критики и хейта в свой адрес.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью экс-мужа Анны Тринчер Василию Тимошенко.

Почему Волошин перестал донатить ВСУ

По словам Александра, он помогал даже лично знакомым военным.

В частности, блогер вспомнил одного из своих учеников, который учился на его курсе и после начала войны ушел на фронт.

Сначала Волошин обеспечивал его необходимым - покупал бронежилет и дроны, но впоследствии тот выступил против него.

Подобные случаи сильно задели блогера, и именно тогда он решил прекратить финансовую поддержку армии.

Волошин перестал донатить ВСУ и назвал причину: &quot;Было ради пиара&quot;Александр Волошин (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

"Нет. Не знаю, что ответить. Честно, как ребенок, внутри я чувствую несправедливость до сих пор. Жизнь слишком коротка, чтобы обижаться, но я еще обижаюсь немного. Во-первых, обижаюсь на тот факт, что были люди, которым я помогал своими средствами, а они стали против меня", - говорит бизнесмен.

"Есть такой парень - Стас Осман. Он учился у меня на курсе, а потом сразу пошел воевать. На бронежилет надо, дрон надо, это наш ученик. Пожалуйста. Потом он стал против меня", - добавил он.

Также бывший Тринчер откровенно признал, что часть его донатов имела пиар-составляющую, хотя значительная помощь была искренней.

Волошин перестал донатить ВСУ и назвал причину: &quot;Было ради пиара&quot;Александр Волошин (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Он заявил, что в целом потратил на ВСУ от 200 до 250 тысяч долларов собственных средств и может подтвердить это отчетами.

Сегодня Волошин полностью сосредоточен на жизни за границей, куда переехал летом прошлого года.

В то же время он не скрывает, что до сих пор чувствует обиду, хотя пытается оставлять прошлое позади.

"Что-то было ради пиара, признаю. Но порой я делал от души. Часто я просто хотел помогать, потому что чувствовал, что пацаны меня защищают. Поэтому, может, 200 или 250 тысяч долларов только своих. У меня есть отчеты", - заверил он.

Почему Волошин сбежал из Украины

В июле 2024 года, после ракетного удара по детской больнице "Охматдет", Александр Волошин записал видео, которое вызвало серьезный резонанс.

В нем он заявил, что "мы не вывозим эту войну" и подчеркнул, что с Россией следует договариваться.

Эти слова вызвали волну возмущения в обществе, а самого блогера внесли в базу "Миротворца".

Позже Волошин сообщил, что после этого начал получать массовые угрозы. Его также обвиняли в якобы присвоении средств с благотворительных сборов, а на его охранника даже было совершено нападение.

Кроме того, по словам блогера, в его автомобиле обнаружили устройство для прослушивания.

Все это, как он объяснил, стало основной причиной его решения покинуть Украину.

В то же время правоохранительные органы сейчас проверяют, насколько законным был выезд Волошина за границу.

