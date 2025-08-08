Волошин закрутил роман с моделью OnlyFans спустя два года после развода с Тринчер
Блогер Александр Волошин, который во время войны выехал за границу, спустя два года после развода с певицей Анной Тринчер закрутил новый роман.
Что известно о новой избраннице бизнесмена - узнайте в материале на РБК-Украина.
С кем встречается Волошин
Новой избранницей Александра стала модель OnlyFans и блогерша Алина Муронец.
Интересно, что до этого она находилась в отношениях с певцом OSTROVSKYI, но пара разошлась еще в прошлом году.
Алина Муронец (фото: instagram.com/muronets_alina)
Теперь же девушка и Волошин проводят немало времени вместе - недавно влюбленные отправились в путешествие и делились кадрами с одного и того же места, что не оставило равнодушными их подписчиков.
Хотя официально отношения пара не подтверждает, однако и не опровергает.
Более того, на днях Александр сделал любимой роскошный подарок - браслет Cartier стоимостью 9000 евро.
Волошин подарил девушке ценный браслет (скриншот)
После этого фолловеры поинтересовались, познакомил ли Волошин новую девушку со своей мамой и какое они произвели впечатление друг на друга.
Блогер ответил, что это уже произошло.
"Ну я за маму ничего говорить не буду, но если они сейчас сидят и пьют дома вино, то можете сложить пазл", - поделился Александр.
Волошин познакомил новую избранницу с мамой (скриншот)
Напомним, еще несколько лет назад Волошин состоял в браке с певицей Анной Тринчер.
Обручились они еще в декабре 2021 года - блогер сделал предложение любимой кольцом Cartier с большим бриллиантом.
Свадьбу планировали громкую, однако из-за начала полномасштабной войны планы пришлось изменить. Торжественная церемония состоялась уже в сентябре 2022-го.
Впрочем, брак продлился недолго. Уже через полтора года пара сообщила о разрыве. Как признался Волошин, именно он стал инициатором развода - чувства к Анне исчезли.
Александр Волошин с Анной Тринчер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
В августе 2024-го инфлюенсер заявил, что уехал из Украины. Сначала находился в Польше, впоследствии переехал в Испанию, а затем поселился на Бали.
Именно оттуда Волошин записал скандальное видео "Кто предатель", в котором попытался объяснить свой побег и раскритиковал "систему", которая, по его словам, царит в Украине.
Вернуться на родину блогер пообещал только тогда, когда страна "изменится". Сейчас Волошин живет в Польше.
Вас может заинтересовать:
- Тринчер ответила, согласилась бы стать героиней новой "Холостячки"
- Тринчер не на шутку ошарашила короткой стрижкой
- Анна Тринчер рассказала о женской измене и одиночестве после развода
При написании материала использовались следующие источники: Instagram Александра Волошина, Алины Муронец, Instagram Александра Волошина.