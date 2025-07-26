Тринчер не на шутку ошарашила короткой стрижкой (видео)
Певица Анна Тринчер удивила новым образом. Звезда носит длинные волосы, но внезапно показалась с необычной для себя прической.
Как сообщает РБК-Украина, Тринчер показалась с короткой стрижкой на новом видео в Instagram визажиста Егора Андрюшина.
Новый образ Тринчер ошарашил фанов
Так, певица решила примерить необычный макияж. Андрюшин сделал ей широкие брови, выделил губы темной помадой и подчеркнул кончик носика блестящим хайлайтером.
Также Тринчер вставила линзы, чтобы на время изменить цвет глаз. Но главная "изюминка" - парик.
В кадре Анна показалась с короткой стрижкой. Дерзкая прическа и эффектный макияж создали вау-эффект. Образ певицы удачно дополнил розовый латексный топ и массивные украшения.
Тринчер с короткой прической (скриншоты)
Внезапное перевоплощение певицы поразило ее фанов. Под постом они пишут, что не ожидали увидеть Тринчер с короткими волосами, но такой эксперимент вряд ли можно назвать неудачным.
Также юзеры оставили такие комментарии:
- "Была Тринчер, стала Кристиной из "Аферистов"
- "Копия Виктории Булитко из "Дизель Шоу"! Двойник просто"
- "Это что-то новое и необычное"
- "Это не перевоплощение, это побег в новую жизнь с новыми документами"
- "Не узнать"
- "Элис из "Сумерек"
- "Классно, Аня всегда огонь".
July 26, 2025
Вас может заинтересовать
-
Каменских блеснула часами почти за 400 тысяч на отдыхе с Потапом
-
Анна Тринчер рассказала о женской измене и одиночестве после развода
-
Наталка Денисенко удивила ревностью на камеру.