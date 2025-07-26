Тринчер не на шутку ошарашила короткой стрижкой (видео)

Певица Анна Тринчер удивила новым образом. Звезда носит длинные волосы, но внезапно показалась с необычной для себя прической.

Как сообщает РБК-Украина , Тринчер показалась с короткой стрижкой на новом видео в Instagram визажиста Егора Андрюшина.

Новый образ Тринчер ошарашил фанов

Так, певица решила примерить необычный макияж. Андрюшин сделал ей широкие брови, выделил губы темной помадой и подчеркнул кончик носика блестящим хайлайтером.

Также Тринчер вставила линзы, чтобы на время изменить цвет глаз. Но главная "изюминка" - парик.

В кадре Анна показалась с короткой стрижкой. Дерзкая прическа и эффектный макияж создали вау-эффект. Образ певицы удачно дополнил розовый латексный топ и массивные украшения.

Тринчер с короткой прической (скриншоты)

Внезапное перевоплощение певицы поразило ее фанов. Под постом они пишут, что не ожидали увидеть Тринчер с короткими волосами, но такой эксперимент вряд ли можно назвать неудачным.

Также юзеры оставили такие комментарии: