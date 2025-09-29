Воин из "Азова" разнес Цымбалюка за роль в военной форме: "Стал личным врагом"

Актер и воин "Азова" Даниил Мирешкин резко отреагировал на новую роль Тараса Цымбалюка. Его возмутило, что новый герой "Холостяка" снимался в военной форме с шевронами.

Как сообщает РБК-Украина , об этом защитник сказал в новом посте на своей странице в Instagram .

Почему воин "Азова" разнес Цымбалюка

Военный увидел, что сейчас Тарас снимается в новом фильме, который получил названия "Лютый привет". И там Цымбалюк играет роль защитника.

Актер активно делится кадрами со съемок. И Мирешкин увидел, что новый "Холостяк" примерил форму и шевроны.

"Тарас Цымбалюк присоединился к рядам "Азова". Пока по крайней мере только в сериале, но кто знает. Знаете, у меня в целом подгорает, когда люди, которые мало касаются украинской армии, мало касаются помощи военным, надевают форму и играют украинских военных. Когда я увидел шеврон "Азова" на Тарасе, меня вообще вывернуло", - заявил Даниил.

"Люди рыгают за этот шеврон на БКПП, чтобы его заслужить. Если нет, то они потом доказывают свою боеспособность на боевых, чтобы его надеть. И Тарас Цимбалюк со своими зашкварами, с русской музыкой, с подружкой Алхим, и с дополнительными историями его помощи, потому что за время моей службы Тарас ни разу не поинтересовался, нужно ли... Один раз я к нему обратился и он предложил свою помощь. Я еще когда-нибудь расскажу об этом невероятном случае", - добавил он.

Цымбалюк в форме (скриншот)

По словам военного, его возмущает то, что Тарас не помогает армии и не использует для этого свою аудиторию. Речь идет, отметил Мирешкин, не о репостах "для галочки".

"Это не та нагрузка, когда ты берешь на себя пригнать машину, привезти, отремонтировать, что-то организовать, конкретно помочь. Делает это просто для того, чтобы для отвода глаз. И продолжает жить свою лучшую жизнь, когда куча актеров служит в армии. Уже куча актеров погибла на войне. И у тебя хватает наглости надевать форму и играть украинских героев, когда ты на интервью говоришь, что ты уклонился?" - гневно сказал воин.

"Как на это должен смотреть украинский зритель? Миллион военных в Украине. У каждой семьи уже есть или родственник, или близкий друг, который служит, у некоторых погибли. И они должны смотреть на откормленного Тараса, который играет украинских героев? Извините, это сюр. У меня уже друзья шутят, что Тарас стал моим личным врагом. Тарас стал для меня олицетворением медийного равнодушия, когда люди с медийным влиянием просто игнорируют войну", - также сказал он.

И поэтому военный обратился ко всем медийным персонам. Они, считает Даниил, должны выбирать: либо принимать участие и делать от себя все возможное для нашей победы, или осознать, что они не заслуживают общественного внимания к вам.

"Так не будет. Страна меняется и вы или меняетесь вместе с ней, или проходите все испытания вместе с ней, когда она нуждается в вашей помощи. Или вы уходите просто в никуда", - резюмировал он.

Сам Тарас на слова военного пока не отреагировал.