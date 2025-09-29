ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Воин из "Азова" разнес Цымбалюка за роль в военной форме: "Стал личным врагом"

Понедельник 29 сентября 2025 20:28
UA EN RU
Воин из "Азова" разнес Цымбалюка за роль в военной форме: "Стал личным врагом" Даниил Мирешкин раскритиковал Тараса Цымбалюка (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Актер и воин "Азова" Даниил Мирешкин резко отреагировал на новую роль Тараса Цымбалюка. Его возмутило, что новый герой "Холостяка" снимался в военной форме с шевронами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом защитник сказал в новом посте на своей странице в Instagram.

Почему воин "Азова" разнес Цымбалюка

Военный увидел, что сейчас Тарас снимается в новом фильме, который получил названия "Лютый привет". И там Цымбалюк играет роль защитника.

Актер активно делится кадрами со съемок. И Мирешкин увидел, что новый "Холостяк" примерил форму и шевроны.

"Тарас Цымбалюк присоединился к рядам "Азова". Пока по крайней мере только в сериале, но кто знает. Знаете, у меня в целом подгорает, когда люди, которые мало касаются украинской армии, мало касаются помощи военным, надевают форму и играют украинских военных. Когда я увидел шеврон "Азова" на Тарасе, меня вообще вывернуло", - заявил Даниил.

"Люди рыгают за этот шеврон на БКПП, чтобы его заслужить. Если нет, то они потом доказывают свою боеспособность на боевых, чтобы его надеть. И Тарас Цимбалюк со своими зашкварами, с русской музыкой, с подружкой Алхим, и с дополнительными историями его помощи, потому что за время моей службы Тарас ни разу не поинтересовался, нужно ли... Один раз я к нему обратился и он предложил свою помощь. Я еще когда-нибудь расскажу об этом невероятном случае", - добавил он.

Воин из &quot;Азова&quot; разнес Цымбалюка за роль в военной форме: &quot;Стал личным врагом&quot;Цымбалюк в форме (скриншот)

По словам военного, его возмущает то, что Тарас не помогает армии и не использует для этого свою аудиторию. Речь идет, отметил Мирешкин, не о репостах "для галочки".

"Это не та нагрузка, когда ты берешь на себя пригнать машину, привезти, отремонтировать, что-то организовать, конкретно помочь. Делает это просто для того, чтобы для отвода глаз. И продолжает жить свою лучшую жизнь, когда куча актеров служит в армии. Уже куча актеров погибла на войне. И у тебя хватает наглости надевать форму и играть украинских героев, когда ты на интервью говоришь, что ты уклонился?" - гневно сказал воин.

"Как на это должен смотреть украинский зритель? Миллион военных в Украине. У каждой семьи уже есть или родственник, или близкий друг, который служит, у некоторых погибли. И они должны смотреть на откормленного Тараса, который играет украинских героев? Извините, это сюр. У меня уже друзья шутят, что Тарас стал моим личным врагом. Тарас стал для меня олицетворением медийного равнодушия, когда люди с медийным влиянием просто игнорируют войну", - также сказал он.

И поэтому военный обратился ко всем медийным персонам. Они, считает Даниил, должны выбирать: либо принимать участие и делать от себя все возможное для нашей победы, или осознать, что они не заслуживают общественного внимания к вам.

"Так не будет. Страна меняется и вы или меняетесь вместе с ней, или проходите все испытания вместе с ней, когда она нуждается в вашей помощи. Или вы уходите просто в никуда", - резюмировал он.

Сам Тарас на слова военного пока не отреагировал.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Новости шоу-бизнеса Тарас Цымбалюк Азовці Звезды шоу-бизнеса
Новости
Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen, - Минобороны
Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen, - Минобороны
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен