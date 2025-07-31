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"Я відчувала провину". Ольга Горбачова відверто розповіла про втрату дитини

Четвер 31 липня 2025 19:51
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"Я відчувала провину". Ольга Горбачова відверто розповіла про втрату дитини Ольга Горбачова пережила завмирання вагітності (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У співачки Ольги Горбачової мало бути троє дітей, проте друга вагітність завершилась трагедією. Артистка відверто поділилася болючим досвідом втрати дитини.

Як повідомляє РБК-Україна, про пережите артистка розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Як Горбачова втратила дитину

За словами зірки, це сталося на четвертому місяці вагітності. У той час вона переживала сильний стрес: сварки з Нікітіним, паузу в кар'єрі та відсутність належної підтримки. Зрештою сталося завмирання плоду.

"Я дуже навантажувалася. Розуміла, що зараз знову буде перерва в кар'єрі. Мені треба знімати 500 кліпів. І якось Юра мені не допоміг тоді якимось ресурсом. Я просила якихось людей залучити, щоб швидше було. І не бачила такої підтримки, злилася, стресувала і на четвертому місяці дитина пішла", - розповіла вона.

&quot;Я відчувала провину&quot;. Ольга Горбачова відверто розповіла про втрату дитиниОльга Горбачова розповіла, як втратила другу дитину (скриншот)

Як переживала завмирання вагітності

Пережити втрату малюка було дуже важко. Ольга відчувала провину перед усіма, а особливо перед донькою, яка з нетерпінням чекала на появу малюка.

"Вона була настільки травмована, вже так чекала і знала ім'я, що просто сиділа в той день у кімнаті. День чи два вона не розмовляла з нами. Вона десь на інстинктивному рівні знала, що це наша провина. І я це знаю", - зізналась артистка.

Окремо Ольга згадала про болючий досвід спілкування з лікарем. На її думку, питання, яке ставлять жінці в момент такої втрати, має бути змінено.

"Це був чоловік. Він жорстко питає: "Ви даєте згоду на аборт?" Ну, а ти сидиш, ридаєш, бо ти знаєш, що твоя дитина щойно померла. Типу вбиваєш того, хто вже помер... Я кажу: "Ні, я, ну, я не хочу аборту. В мене немає зараз виходу", - розповіла вона.

На думку артистки, лікарі мають змінити підхід до жінок, які зіштовхуються з вимушеним перериванням вагітності. Шукати більш етичні підходи.

"Він це питання просто ставив три рази. Так безжалісно. Я ридала. Це дуже неетичне питання. Його мають переформулювати у випадках, коли є завмирання плоду", - додала вона.


Нагадаємо, від продюсера Юрія Нікітіна в Ольги є дві доньки - 19-річна Поліна та 11-річна Серафіма.

У новому інтерв'ю вона також зізналася, що розлучається з чоловіком. Вони вже 8 місяців як не разом, хоча у червні відзначали дев'яту річницю шлюбу.

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