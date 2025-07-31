"Я чувствовала вину". Ольга Горбачева откровенно рассказала о потере ребенка

Как Горбачева потеряла ребенка

По словам звезды, это произошло на четвертом месяце беременности. В то время она переживала сильный стресс: ссоры с Никитиным, паузу в карьере и отсутствие должной поддержки. В конце концов произошло замирание плода.

"Я очень нагружалась. Понимала, что сейчас снова будет перерыв в карьере. Мне надо снимать 500 клипов. И как-то Юра мне не помог тогда каким-то ресурсом. Я просила каких-то людей привлечь, чтобы быстрее было. И не видела такой поддержки, злилась, стрессовала и на четвертом месяце ребенок ушел", - рассказала она.

Ольга Горбачева рассказала, как потеряла второго ребенка (скриншот)

Как переживала замирание беременности

Пережить потерю малыша было очень тяжело. Ольга чувствовала вину перед всеми, а особенно перед дочкой, которая с нетерпением ждала появления малыша.

"Она была настолько травмирована, уже так ждала и знала имя, что просто сидела в тот день в комнате. День или два она не разговаривала с нами. Она где-то на инстинктивном уровне знала, что это наша вина. И я это знаю", - призналась артистка.

Отдельно Ольга вспомнила о болезненном опыте общения с врачом. По ее мнению, вопрос, который задают женщине в момент такой потери, должен быть изменен.

"Это был мужчина. Он жестко спрашивает: "Вы даете согласие на аборт?" Ну, а ты сидишь, рыдаешь, потому что ты знаешь, что твой ребенок только что умер. Типа убиваешь того, кто уже умер... Я говорю: "Нет, я, ну, я не хочу аборта. У меня нет сейчас выхода", - рассказала она.

По мнению артистки, врачи должны изменить подход к женщинам, которые сталкиваются с вынужденным прерыванием беременности. Искать более этичные подходы.

"Он этот вопрос просто ставил три раза. Так безжалостно. Я рыдала. Это очень неэтичный вопрос. Его должны переформулировать в случаях, когда есть замирание плода", - добавила она.



Напомним, от продюсера Юрия Никитина у Ольги есть две дочери - 19-летняя Полина и 11-летняя Серафима.

В новом интервью она также призналась, что разводится с мужем. Они уже 8 месяцев как не вместе, хотя в июне отмечали девятую годовщину брака.