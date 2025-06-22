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"Как на курорте": Леся Никитюк рассказала о первых днях в роли мамы

Воскресенье 22 июня 2025 21:15
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"Как на курорте": Леся Никитюк рассказала о первых днях в роли мамы Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях телеведущая Леся Никитюк сообщила долгожданную новость - она впервые стала мамой. У звезды родился сын, и она с удовольствием делится впечатлениями от нового этапа жизни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, в stories Леся с юмором отреагировала на слова поддержки от друзей, которые уже поспешили пожелать ей выдержки и посоветовали нанимать нянь.

Впрочем, ведущая говорит, что наоборот - получает настоящее удовольствие от материнства.

"Терпения тебе! Возьми няню, а лучше две. Такие сообщения шлют знакомые и друзья. А я на самом деле как на курорте! Потому что после стольких лет съемок по 14-16 часов и сна 4-5 часов, быть с малышом - это ОТПУСК на Ибице ей Богу. Бурный отпуск, но в кайф", - написала Никитюк.

&quot;Как на курорте&quot;: Леся Никитюк рассказала о первых днях в роли мамы

Телеведущая пока не раскрывает имени мальчика, однако уже поделилась первыми трогательными кадрами с малышом.

Ее подписчики засыпают звезду поздравлениями и теплыми словами.

Напомним, Леся Никитюк родила первенца 15 июня - символично именно в День отца. Малыш появился на свет в столичном роддоме №1.

&quot;Как на курорте&quot;: Леся Никитюк рассказала о первых днях в роли мамыЛеся Никитюк с мужем и сыном (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

О романе телеведущей с военным Дмитрием Бабчуком стало известно осенью 2024 года.

В январе она сообщила о помолвке с избранником, который сейчас защищает Украину на фронте. Пока что пара не заключила официальный брак.

Избранник Никитюк - младше ее на девять лет.

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