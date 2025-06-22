"Как на курорте": Леся Никитюк рассказала о первых днях в роли мамы
На днях телеведущая Леся Никитюк сообщила долгожданную новость - она впервые стала мамой. У звезды родился сын, и она с удовольствием делится впечатлениями от нового этапа жизни.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, в stories Леся с юмором отреагировала на слова поддержки от друзей, которые уже поспешили пожелать ей выдержки и посоветовали нанимать нянь.
Впрочем, ведущая говорит, что наоборот - получает настоящее удовольствие от материнства.
"Терпения тебе! Возьми няню, а лучше две. Такие сообщения шлют знакомые и друзья. А я на самом деле как на курорте! Потому что после стольких лет съемок по 14-16 часов и сна 4-5 часов, быть с малышом - это ОТПУСК на Ибице ей Богу. Бурный отпуск, но в кайф", - написала Никитюк.
Телеведущая пока не раскрывает имени мальчика, однако уже поделилась первыми трогательными кадрами с малышом.
Ее подписчики засыпают звезду поздравлениями и теплыми словами.
Напомним, Леся Никитюк родила первенца 15 июня - символично именно в День отца. Малыш появился на свет в столичном роддоме №1.
Леся Никитюк с мужем и сыном (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
О романе телеведущей с военным Дмитрием Бабчуком стало известно осенью 2024 года.
В январе она сообщила о помолвке с избранником, который сейчас защищает Украину на фронте. Пока что пара не заключила официальный брак.
Избранник Никитюк - младше ее на девять лет.
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