"Как они убирают у себя в сарае": Тринчер оконфузилась заявлениями о бедных людях

Украинская певица Анна Тринчер оказалась в центре скандала. Поводом стали ее высказывания о бедных людях, которые она озвучила во время разговора с подругами, и которые сопровождала смехом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственное шоу артистки на YouTube под названием "Перепрошую".
В новом выпуске программы вместе с Тринчер темы влияния соцсетей на концентрацию и память обсуждали Анита Соловей, Диана Глостер и Валерия Андреевна.
Во время диалога Анна неожиданно поделилась, что раньше активно следила за видео, где изображалась жизнь людей в трудных условиях.
Более того, она призналась, что имела несколько любимых каналов такого типа и смотрела их регулярно.
"Я хочу вам признаться. Такая категория контента... люди, которые очень плохо живут, в очень плохих условиях. И они снимают тиктоки, как они каждый день идут в какое-то место, забирают там остатки еды, из них готовят кушать. Как они там убирают у себя в сарае. Их типичный стайл, они снимают все от первого лица, что типа ты как будто проживаешь его жизнь, его глазами смотря эти видео", - рассказала Тринчер.
Именно этот рассказ и манера исполнительницы вызвали шквал критики. В соцсетях пользователи массово обсуждают высказывания артистки, обвиняя ее в пренебрежении и насмешках.
Видео быстро стало вирусным и сейчас находится среди самых горячих тем в сети.
Пока что Анна Тринчер воздерживается от публичных объяснений своих слов.
