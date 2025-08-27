"Уходила на пару лет". Елена Мозговая честно рассказала о расставании с мужем

Продюсер Елена Мозговая откровенно рассказала об отношениях с мужем Дэвидом Аксельродом. Она призналась, что их крепкий многолетний союз имел турбулентные времена.

Мозговая и Аксельрод расходились: что известно

По ее словам, в их браке были перерывы, однако он основан на дружбе, взаимоуважении и честности.

"Люди сходятся, расходятся. Это жизнь", - заявила она.

Как выяснилось, инициатором разрывов была именно продюсер. Более того, она уходила на пару лет.

"Я уходила. У нас определенное время не было отношений. Я уходила на пару лет", - объяснила она.

Позже пара снова находила путь друг к другу. Тогда именно Елена шла первой на примирение. Она подтвердила, что иногда была не права в отношениях.

Мозговая и Аксельрод (фото: instagram.com/david__axelrod)

Секрет любви Мозговой и Аксельрода

Продюсерша объяснила, они с мужем доверяют и уважают друг друга. У них нет тайн, и именно это стало залогом крепкого союза.

Конечно, как и в любой паре, бывают ссоры. Однако в конце концов они все обсуждают и находят общее решение.

"Есть уважение, дружеские истории, когда ты приходишь и можешь все рассказать. Нет игр, тайн, манипуляций. Если есть какая-то проблема, мы обсуждаем, решаем и двигаемся дальше", - рассказала она.

Также супруги продолжают поддерживать теплоту в отношениях.

"Да, возможно, на 19-м году жизни нет романтической феерии, но иногда мы создаем себе добрячок. Когда на это есть время, потому что очень много забирает вся эта суета вокруг", - поделилась она.



Напомним, ранее Мозговая раскрыла правду о браке с Пономаревым, от которого имеет дочь Евгению. Она назвала союз абьюзивным, вспомнив неприятные моменты.

За Аксельрода она вышла замуж в январе 2015-го, а уже в феврале того же года у них родилась дочь Соломия. Познакомились они еще в 2006-м.