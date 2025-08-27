ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Уходила на пару лет". Елена Мозговая честно рассказала о расставании с мужем

Среда 27 августа 2025 23:14
UA EN RU
"Уходила на пару лет". Елена Мозговая честно рассказала о расставании с мужем Мозговая и Аксельрод вместе 19 лет (фото: instagram.com/olenamozgova1)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Продюсер Елена Мозговая откровенно рассказала об отношениях с мужем Дэвидом Аксельродом. Она призналась, что их крепкий многолетний союз имел турбулентные времена.

Как сообщает РБК-Украина, откровенное признание звезда сделала в интервью Алине Доротюк.

Мозговая и Аксельрод расходились: что известно

По ее словам, в их браке были перерывы, однако он основан на дружбе, взаимоуважении и честности.

"Люди сходятся, расходятся. Это жизнь", - заявила она.

Как выяснилось, инициатором разрывов была именно продюсер. Более того, она уходила на пару лет.

"Я уходила. У нас определенное время не было отношений. Я уходила на пару лет", - объяснила она.

Позже пара снова находила путь друг к другу. Тогда именно Елена шла первой на примирение. Она подтвердила, что иногда была не права в отношениях.

&quot;Уходила на пару лет&quot;. Елена Мозговая честно рассказала о расставании с мужемМозговая и Аксельрод (фото: instagram.com/david__axelrod)

Секрет любви Мозговой и Аксельрода

Продюсерша объяснила, они с мужем доверяют и уважают друг друга. У них нет тайн, и именно это стало залогом крепкого союза.

Конечно, как и в любой паре, бывают ссоры. Однако в конце концов они все обсуждают и находят общее решение.

"Есть уважение, дружеские истории, когда ты приходишь и можешь все рассказать. Нет игр, тайн, манипуляций. Если есть какая-то проблема, мы обсуждаем, решаем и двигаемся дальше", - рассказала она.

Также супруги продолжают поддерживать теплоту в отношениях.

"Да, возможно, на 19-м году жизни нет романтической феерии, но иногда мы создаем себе добрячок. Когда на это есть время, потому что очень много забирает вся эта суета вокруг", - поделилась она.


Напомним, ранее Мозговая раскрыла правду о браке с Пономаревым, от которого имеет дочь Евгению. Она назвала союз абьюзивным, вспомнив неприятные моменты.

За Аксельрода она вышла замуж в январе 2015-го, а уже в феврале того же года у них родилась дочь Соломия. Познакомились они еще в 2006-м.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Зеленский назначил Стефанишину новым послом Украины в США
Зеленский назначил Стефанишину новым послом Украины в США
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы