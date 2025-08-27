"Йшла на пару років". Олена Мозгова чесно розповіла про розставання з чоловіком
Продюсерка Олена Мозгова відверто розповіла про стосунки з чоловіком Девідом Аксельродом. Вона зізналася, що їхній міцний багаторічний союз мав турбулентні часи.
Як повідомляє РБК-Україна, відверте зізнання зірка зробила в інтерв'ю Аліні Доротюк.
Мозгова та Аксельрод розходилися: що відомо
За її словами, у їхньому шлюбі були перерви, проте він заснований на дружбі, взаємоповазі та чесності.
"Люди сходяться, розходяться. Це життя", - заявила вона.
Як з'ясувалося, ініціаторкою розривів була саме продюсерка. Ба більше, вона йшла на пару років.
"Я йшла. У нас певний час не було стосунків. Я йшла на пару років", - пояснила вона.
Згодом пара знову знаходила шлях одне до одного. Тоді саме Олена йшла першою на примирення. Вона підтвердила, що іноді не мала рацію в стосунках.
Мозгова та Аксельрод (фото: instagram.com/david__axelrod)
Секрет кохання Мозгової та Аксельрода
Продюсерка пояснила, вони з чоловіком довіряють та поважають одне одного. У них немає таємниць, і саме це стало запорукою міцного союзу.
Звісно, як і в будь-які парі, бувають сварки. Проте зрештою вони все обговорюють та знаходять спільне рішення.
"Є повага, дружні історії, коли ти приходиш і можеш усе розповісти. Немає ігор, таємниць, маніпуляцій. Якщо є якась проблема, ми обговорюємо, вирішуємо й рухаємося далі", - розповіла вона.
Також подружжя продовжує підтримувати теплоту у стосунках.
"Так, можливо, на 19-му році життя немає романтичної феєрії, але інколи ми створюємо собі добрячок. Коли на це є час, бо дуже багато забирає вся ця метушня довкола", - поділилася вона.
Нагадаємо, раніше Мозгова розкрила правду про шлюб з Пономарьовим, від якого має доньку Євгенію. Вона назвала союз аб'юзивним, згадавши неприємні миті.
За Аксельрода вона вийшла заміж у січні 2015-го, а вже у лютому того ж року у них народилася дочка Соломія. Познайомилися вони ще у 2006-му.
Вас також може зацікавити:
- Мозгова розповіла, чи планує вивезти 10-річну доньку за кордон
- Як Мозгова відреагувала на слова Камалії про подругу-зрадницю
- Олена Мозгова показала, який вигляд мав її батько в молодості.