"Йшла на пару років". Олена Мозгова чесно розповіла про розставання з чоловіком

Продюсерка Олена Мозгова відверто розповіла про стосунки з чоловіком Девідом Аксельродом. Вона зізналася, що їхній міцний багаторічний союз мав турбулентні часи.

Мозгова та Аксельрод розходилися: що відомо

За її словами, у їхньому шлюбі були перерви, проте він заснований на дружбі, взаємоповазі та чесності.

"Люди сходяться, розходяться. Це життя", - заявила вона.

Як з'ясувалося, ініціаторкою розривів була саме продюсерка. Ба більше, вона йшла на пару років.

"Я йшла. У нас певний час не було стосунків. Я йшла на пару років", - пояснила вона.

Згодом пара знову знаходила шлях одне до одного. Тоді саме Олена йшла першою на примирення. Вона підтвердила, що іноді не мала рацію в стосунках.

Мозгова та Аксельрод (фото: instagram.com/david__axelrod)

Секрет кохання Мозгової та Аксельрода

Продюсерка пояснила, вони з чоловіком довіряють та поважають одне одного. У них немає таємниць, і саме це стало запорукою міцного союзу.

Звісно, як і в будь-які парі, бувають сварки. Проте зрештою вони все обговорюють та знаходять спільне рішення.

"Є повага, дружні історії, коли ти приходиш і можеш усе розповісти. Немає ігор, таємниць, маніпуляцій. Якщо є якась проблема, ми обговорюємо, вирішуємо й рухаємося далі", - розповіла вона.

Також подружжя продовжує підтримувати теплоту у стосунках.

"Так, можливо, на 19-му році життя немає романтичної феєрії, але інколи ми створюємо собі добрячок. Коли на це є час, бо дуже багато забирає вся ця метушня довкола", - поділилася вона.



Нагадаємо, раніше Мозгова розкрила правду про шлюб з Пономарьовим, від якого має доньку Євгенію. Вона назвала союз аб'юзивним, згадавши неприємні миті.

За Аксельрода вона вийшла заміж у січні 2015-го, а вже у лютому того ж року у них народилася дочка Соломія. Познайомилися вони ще у 2006-му.