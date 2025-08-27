ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Йшла на пару років". Олена Мозгова чесно розповіла про розставання з чоловіком

Середа 27 серпня 2025 23:14
UA EN RU
"Йшла на пару років". Олена Мозгова чесно розповіла про розставання з чоловіком Мозгова та Ааксельрод разом 19 років (фото: instagram.com/olenamozgova1)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Продюсерка Олена Мозгова відверто розповіла про стосунки з чоловіком Девідом Аксельродом. Вона зізналася, що їхній міцний багаторічний союз мав турбулентні часи.

Як повідомляє РБК-Україна, відверте зізнання зірка зробила в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Мозгова та Аксельрод розходилися: що відомо

За її словами, у їхньому шлюбі були перерви, проте він заснований на дружбі, взаємоповазі та чесності.

"Люди сходяться, розходяться. Це життя", - заявила вона.

Як з'ясувалося, ініціаторкою розривів була саме продюсерка. Ба більше, вона йшла на пару років.

"Я йшла. У нас певний час не було стосунків. Я йшла на пару років", - пояснила вона.

Згодом пара знову знаходила шлях одне до одного. Тоді саме Олена йшла першою на примирення. Вона підтвердила, що іноді не мала рацію в стосунках.

&quot;Йшла на пару років&quot;. Олена Мозгова чесно розповіла про розставання з чоловікомМозгова та Аксельрод (фото: instagram.com/david__axelrod)

Секрет кохання Мозгової та Аксельрода

Продюсерка пояснила, вони з чоловіком довіряють та поважають одне одного. У них немає таємниць, і саме це стало запорукою міцного союзу.

Звісно, як і в будь-які парі, бувають сварки. Проте зрештою вони все обговорюють та знаходять спільне рішення.

"Є повага, дружні історії, коли ти приходиш і можеш усе розповісти. Немає ігор, таємниць, маніпуляцій. Якщо є якась проблема, ми обговорюємо, вирішуємо й рухаємося далі", - розповіла вона.

Також подружжя продовжує підтримувати теплоту у стосунках.

"Так, можливо, на 19-му році життя немає романтичної феєрії, але інколи ми створюємо собі добрячок. Коли на це є час, бо дуже багато забирає вся ця метушня довкола", - поділилася вона.


Нагадаємо, раніше Мозгова розкрила правду про шлюб з Пономарьовим, від якого має доньку Євгенію. Вона назвала союз аб'юзивним, згадавши неприємні миті.

За Аксельрода вона вийшла заміж у січні 2015-го, а вже у лютому того ж року у них народилася дочка Соломія. Познайомилися вони ще у 2006-му.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Зеленський призначив Стефанішину новим послом України у США
Зеленський призначив Стефанішину новим послом України у США
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили