ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Осталась ни с чем: Маргарита Сичкарь потеряла дом из-за удара РФ и просит о помощи

Пятница 08 августа 2025 11:31
UA EN RU
Осталась ни с чем: Маргарита Сичкарь потеряла дом из-за удара РФ и просит о помощи Дом Маргариты Сичкарь (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

В результате массированной атаки российских беспилотников на Киевскую область в ночь на 8 августа известный ресторатор Маргарита Сичкарь осталась без дома.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию на странице в Facebook.

Дом Маргариты Сичкарь разрушен из-за атаки "шахедов"

"Нет слов. Мой дом сегодня. В 1:10 прилет шахеда", - отметила она в Stories.

Осталась ни с чем: Маргарита Сичкарь потеряла дом из-за удара РФ и просит о помощиМаргарита Сичкарь показала фото своего разрушенного дома (скриншот)

Отметим, что в доме полностью выбиты окна, частично повреждена крыша. Также пострадала ее машина и прилегающая территория, на которой можно увидеть части российского беспилотника.

Маргарита Сичкарь показала последствия российской атаки 8 августа (фото: facebook.com/margaritasichkar)

Также она попросила о помощи, опубликовав номер банковской карты.

"Мой дом. Для помощи: 4441111165278742", - отметила она.

Кто такая Маргарита Сичкарь

Маргарита Сичкарь - украинский ресторатор, писательница и общественная деятельница.

В 1994 году она открыла в Киеве ресторан "Пантагрюэль" возле Золотых Ворот, который быстро стал культовым местом. Там же она восстановила фонтан и обустроила летнюю площадку, а позже установила памятник коту Пантелеймону - популярную городскую достопримечательность, обросшую легендами.

В последующие годы Сичкарь запустила еще несколько ресторанов, включая "Гетьман", "Тамполо", Pleasure Cafe и "Коммунальная квартира".

Она также является автором трех книг: "Дневник ресторатора", "Жизнь без паники" и "Дневник успешной женщины".

Была замужем дважды. Бывший муж - футболист Владислав Ващук, от которого у нее двое детей Виталий и Василиса. Всего у Сичкарь трое детей.

Осталась ни с чем: Маргарита Сичкарь потеряла дом из-за удара РФ и просит о помощиМаргарита Сичкарь (фото: facebook.com/margaritasichkar)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Война в Украине Звёзды
Новости
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики