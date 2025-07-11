Жестко и жутко: эти фильмы о ловушках и маньяках заставят содрогнуться даже фанатов "Пилы"
Соскучились по действительно пугающему кино, такому как "Пила"? Не стоит смотреть одно и то же, ведь есть немало фильмов о маньяках, которые придумывают хитрые ловушки.
РБК-Украина собрало для вас 7 хорроров, которые напугают даже фанов "Пилы".
"Куб"
Классика жанра, которая до сих пор держит в напряжении. Группа незнакомцев просыпается в гигантском кубе, где каждая комната - потенциальная ловушка. Спасение "светит" только для тех, кто мыслит логикой, а не паникой.
"Экзамен"
Одна комната, восемь кандидатов и один вопрос, который никто не слышит. Давление растет с каждой минутой, а соревнование за престижную работу превращается в психологическую мясорубку. Минимум действий переходят в максимум напряжения.
"Коллекционер"
Вор пробирается в дом, чтобы обокрасть семью, но сам попадает в ужасную ловушку. В доме уже есть другой "гость". Это маньяк, который превратил каждый угол в ловушку. И это именно тот случай, когда выбраться страшнее, чем остаться.
"Телефонная будка"
Все происходит быстро, а понять, каким будет финал - невозможно. В фильме - человек в будке, невидимый снайпер и шанс на спасение, который тает с каждой минутой. Это не просто триллер, это эксперимент с нервами.
Также смотрите следующие фильмы ужасов:
- "Дьявол"
- "Смертельный лабиринт"
- "Девять в списке мертвых"
Вас может заинтересовать
-
-
5 мелодрам о дружбе, семье и любви
-
Интересные комедийные боевики, которые заряжают позитивом.