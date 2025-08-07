Звезда "Очень странных дел" ежемесячно донатит Украине: "Не делаю это публично"

22-летний канадский актер и звезда популярного сериала "Очень странные дела" Финн Вулфгард сообщил, что регулярно поддерживает Украину, переводя средства через платформу United24.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды для Variety .

Финн Вулфгард активно донатит Украине

Актер отметил, что ему не чужды политические темы. Однако, в отличие от некоторых своих коллег по сериалу - в частности Ноа Шнаппа, которого раскритиковали за произраильскую позицию, - Вулфгард выбирает более сдержанное публичное поведение.

Среди главных вопросов, которые волнуют его больше всего, - война в Украине и права коренных народов.

По словам звезды, его отец является адвокатом и представляет интересы именно этих сообществ.

Финн Вулфгард (фото: instagram.com/finnwolfhardofficial)

"Я думаю, что сумма, которую правительство получает, просто надругавшись над многими группами коренных народов... Тот факт, что им приходится воевать с правительством, которое пытается получить от них деньги за украденную землю, - это просто безумие", - сказал он.

В этом же интервью Финн признался, что ежемесячно донатит на поддержку Украины через официальную государственную платформу United24.

При этом актер не уточнил, на какое именно направление направляет помощь.

Напомним, Вулфгард стал известным благодаря роли Майка Уиллера в хите Netflix "Очень странные дела".

Он дебютировал в кино в 12-летнем возрасте, а впоследствии также сыграл Ричи Тозиера в экранизации хоррора "Оно" по роману Стивена Кинга.

Финальный сезон "Очень странных дел" появится на Netflix в ноябре и будет поделен на три части.

Первая выйдет 26 ноября, вторая - 25 декабря, а заключительная - 31 декабря.

В украинском сегменте Netflix эпизоды станут доступны 27 ноября, 26 декабря и 1 января соответственно.