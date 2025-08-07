Зірка "Дивних див" щомісяця донатить Україні: "Не роблю це публічно"

22-річний канадський актор і зірка популярного серіалу "Дивні дива" Фінн Вулфгард повідомив, що регулярно підтримує Україну, переказуючи кошти через платформу United24.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки для Variety .

Фінн Вулфгард активно донатить Україні

Актор зазначив, що йому не чужі політичні теми. Однак, на відміну від деяких своїх колег по серіалу - зокрема Ноа Шнаппа, якого розкритикували за проізраїльську позицію, - Вулфгард обирає більш стриману публічну поведінку.

Серед головних питань, які хвилюють його найбільше, - війна в Україні та права корінних народів.

За словами зірки, його батько є адвокатом і представляє інтереси саме цих спільнот.

Фінн Вулфгард (фото: instagram.com/finnwolfhardofficial)

"Я думаю, що сума, яку уряд отримує, просто поглумившись над багатьма групами корінних народів… Той факт, що їм доводиться воювати з урядом, який намагається отримати від них гроші за вкрадену землю, - це просто божевілля", - сказав він.

У цьому ж інтерв’ю Фінн зізнався, що щомісяця донатить на підтримку України через офіційну державну платформу United24.

При цьому актор не уточнив, на який саме напрям спрямовує допомогу.

Нагадаємо, Вулфгард став відомим завдяки ролі Майка Віллера в хіті Netflix "Дивні дива".

Він дебютував у кіно у 12-річному віці, а згодом також зіграв Річі Тозієра в екранізації хорора "Воно" за романом Стівена Кінга.

Фінн Вулфгард (фото: instagram.com/finnwolfhardofficial)

Фінальний сезон "Дивних див" з’явиться на Netflix у листопаді й буде поділений на три частини.

Перша вийде 26 листопада, друга - 25 грудня, а завершальна - 31 грудня.

В українському сегменті Netflix епізоди стануть доступними 27 листопада, 26 грудня та 1 січня відповідно.