Дженнифер Энистон подогрела слухи о новом романе: что известно о ее вероятном избраннике

Звезда выглядела очень счастливой и расслабленной. Она выбрала для путешествия стильный образ: черная майка, шляпа с широкими полями и джинсы-клеш.

Во время поездки Энистон с Кертисом знакомила его со своими близкими друзьями - актером Джейсоном Бейтманом и его женой Амандой Анкой.

Вечер компания провела на яхте, наслаждаясь атмосферой и общением.

I am freaking out with all these pictures! Jennifer Aniston & Jim Curtis pic.twitter.com/XadQOJoQtW