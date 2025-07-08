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Дженнифер Энистон подогрела слухи о новом романе: что известно о ее вероятном избраннике

Вторник 08 июля 2025 16:17
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Дженнифер Энистон подогрела слухи о новом романе: что известно о ее вероятном избраннике Дженнифер Энистон (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

56-летняя голливудская звезда Дженнифер Энистон снова стала объектом внимания прессы из-за возможного нового романа. Она была замечена в компании известного лайф-коуча и гипнотерапевта Джима Кертиса во время совместной поездки на Майорку по случаю Дня Независимости США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Звезда выглядела очень счастливой и расслабленной. Она выбрала для путешествия стильный образ: черная майка, шляпа с широкими полями и джинсы-клеш.

Во время поездки Энистон с Кертисом знакомила его со своими близкими друзьями - актером Джейсоном Бейтманом и его женой Амандой Анкой.

Вечер компания провела на яхте, наслаждаясь атмосферой и общением.

Это не первый случай, когда их замечают вместе. В прошлом месяце их зафиксировали в одном из роскошных отелей в Северной Калифорнии - Ventana Big Sur.

Такой публичный выход только усиливает слухи об их романтических отношениях.

Кто такой Джим Кертис

Джим Кертис - популярный в соцсетях трансформационный коуч и гипнотерапевт с более 550 тысячами подписчиков в Instagram.

Он регулярно публикует вдохновляющие цитаты и советы, как освободиться от прошлого, избавиться от старых шаблонов и найти настоящую любовь.

Дженнифер подписана на его аккаунт уже почти два года и неоднократно выражала поддержку его публикациям.

Дженнифер Энистон подогрела слухи о новом романе: что известно о ее вероятном избранникеДжим Кертис (фото: instagram.com/jimcurtis1)

В этом году Кертис выпустил книгу !Shift: Quantum Manifestation Guide: A Workbook for Coding a New Consciousness - пособие по квантовой манифестации и перезагрузке сознания, которую Энистон рекламировала у себя в Instagram.

В апреле актриса рассказала, что проходит курс гипноза, чтобы побороть страх полетов.

Кертис практикует терапию, которую называет "гипнореализацией" - метод, помогающий людям избавиться от прошлого и создать новую реальность с любовью и гармонией.

Дженнифер Энистон подогрела слухи о новом романе: что известно о ее вероятном избранникеДжим Кертис (фото: instagram.com/jimcurtis1)

Сам Кертис пережил личные испытания: он долго боролся с нервной болью, начавшейся еще в 1995 году.

После диагностики поражения спинного мозга он обратился к альтернативным методам лечения, в частности медитации и осознанности, сформировавшим его философию и терапевтический подход.

Дженнифер Энистон подогрела слухи о новом романе: что известно о ее вероятном избранникеДжим Кертис (фото: instagram.com/jimcurtis1)

Личная жизнь Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон была замужем дважды - за актером Брэдом Питтом и Джастином Теру.

С Брэдом Питтом они развелись в 2005 году после пяти лет брака. Их разрыв получил огласку, особенно после того, как Питт начал отношения с Анджелиной Джоли.

В 2015 году Энистон вышла замуж за Джастина Теру, но пара развелась спустя три года, в 2018 году.

Дженнифер Энистон подогрела слухи о новом романе: что известно о ее вероятном избранникеДженнифер Энистон и Джастин Теру (фото: Getty Images)

В 2022 году актриса откровенно рассказала о сложном опыте с ЭКО и сожалении, что не заморозила яйцеклетки раньше.

"Это был для меня сложный путь, путь к рождению ребенка", - призналась она.

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