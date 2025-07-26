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Звезда "Кіборгів" растрогал воспоминанием о Донецке: весь зал выкрикивал "Слава Украине"

Суббота 26 июля 2025 09:15
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Звезда "Кіборгів" растрогал воспоминанием о Донецке: весь зал выкрикивал "Слава Украине" Актер "Киборгов" Виктор Жданов не хотел жить под дулом автомата (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Звезда фильма "Кіборги" и заслуженный артист Украины Виктор Жданов поделился воспоминаниями о Донецке в начале российской агрессии в 2014 году, проукраинских настроениях горожан и собственном выборе покинуть город.

Как сообщает РБК-Украина, об этом актер рассказал в интервью Алине Доротюк.

Что сказал Жданов о Донецке

В ответ на вопрос журналистки об атмосфере в городе, которая царила в начале российской агрессии, актер вспомнил один памятный случай. Тогда люди скандировали "Слава Украине".

Свидетелем проукраинских настроений он стал, работая в Донецком академическом театре с тогда еще женой Еленой Хохлаткиной.

"Это было 14 мая, кажется, мы три или четыре спектакля отыграли. Весь зал встал в конце спектакля и выкрикивал: "Слава Украине!" Это был шок. У нас волосы встали дыбом. Никто никого не подговаривал, просто такой спектакль - украинский, все. 900 человек встает и кричит: "Слава Украине!", - вспомнил он.

Звезда &quot;Кіборгів&quot; растрогал воспоминанием о Донецке: весь зал выкрикивал &quot;Слава Украине&quot;Звезда "Кіборгів" о Донецке (скриншот)

Сам Жданов называет оккупацию Донецка болезненным этапом в своей жизни. Он был вынужден покинуть город и перебраться в Киев, но здесь не все тогда могли понять переживания переселенца.

"Тяжело было в моральном, материальном плане. И ты приехал сюда и тебя не понимают просто. Сейчас поняли. Я общался со своим кумом, который был в оккупации в Херсоне. Я говорю: "Теперь ты меня понимаешь?" Он говорит: "Да, теперь я тебя понимаю", - отметил он.

"Потом эта боль, эти страдания охватили всю Украину. И все поняли, что это не просто так и оно так просто не пройдет. Нас просто уничтожат и все. У них такая цель", - добавил он.

Почему Жданов уехал с Донецка

Он рассказал, что информация о событиях в стране плохо доходила до города. Например, относительно Революції гідності на Майдане.

"Ну, а когда потом начались убийства людей, зверства эти, тогда пелена с глаз спала. И надо было выбирать. Мы с женой выбрали так (уехать - ред.), потому что жить под дулом автомата я не хотел", - добавил он.

Актер знает, что такое Советский Союз, и возвращаться к такому существованию желания не имел.

"Это было настолько, когда ездя по городу, ты видишь эти блокпосты и просто любой дурак может себе позволить все, что захочет", - отметил он.

По словам Жданова, у него было абсолютное неприятие того существования и образа жизни, который принудительно навязали региону.

"Ну, там они просто этого не видят. Они просто не могут, у них нет сравнения. У нас есть с чем сравнивать. Вот и все", - добавил он.

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