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Имеет бронь, но хочет служить: звезда "Спіймати Кайдаша" подал заявку в ПВО

Пятница 18 июля 2025 17:35
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Имеет бронь, но хочет служить: звезда "Спіймати Кайдаша" подал заявку в ПВО Роман Ясиновский высказался о бронировании и военной службе (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Актер Роман Ясиновский, который прославился ролями в проектах "Спіймати Кайдаша", "Кіборги" и "Довбуш", поделился отношением к бронированию и службе в условиях войны.

Как сообщает РБК-Украина, Роман в интервью Алине Доротюк заявил о готовности присоединиться к армии, если потеряет бронь. Даже уже подал заявку в ПВО.

Что Ясинский говорит о бронировании от мобилизации

Актер, который работает в театре имени Франко не скрывает, что имеет официальное бронирование и может спокойно выезжать за границу.

"Я выезжал уже около 25 раз", - поделился он.

По его словам, эта бронь позволяет ему оставаться в тылу, однако он не исключает, что может ее потерять. И относится к этому абсолютно спокойно.

"Я скажу честно, если у меня исчезнет бронь, я пойду служить", - заявил он.

Ясинский присоединяется к службе в ПВО

Несмотря на наличие бронирования, Роман планирует начать работать в силах противовоздушной обороны. Он уже подал заявку на службу.

"Я подал заявку в ПВО. Ее уже рассмотрели. Была встреча с командиром роты и вот будет с командиром батальона, если согласятся. Мы согласуем, когда я пойду учиться. Я буду работать в ПВО", - поделился он.

Актер подчеркнул, что это волонтерская деятельность и призвал других украинцев участвовать.

"Это бесплатно. Те люди, у которых есть возможность и бронь, или военнослужащие, готовы и хотят что-то делать для государства, - могут пойти в ПВО", - отметил он.

По мнению актера, это классная возможность быть полезным стране.

"Мы и так не спим. По сути, можно не спать, дежуря", - пояснил он.


Кто такой Роман Ясиновский

Украинский актер театра и кино, который прославился ролями в сериале "Спіймати Кайдаша", фильмах "Кіборги. Герої не вмирають", "Заборонений", "Снайпер. Білий ворон" та "Будинок "Слово": Нескінчений роман".

Родился 1 августа 1982 года в городе Тернополь. Окончил тернопольское музыкальное училище и театральный университет имени Карпенко-Карого.

Играет в киевском театре "Золотые Ворота", с января 2022-го - актер киевского театра им. Ивана Франко.

Был женат на актрисе Виктории Литвиненко. У пары есть общая дочь Варвара.

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