ua en ru
Пт, 18 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Бакланов закрутил новый роман спустя год после развода: кто его возлюбленная

Пятница 18 июля 2025 11:50
UA EN RU
Бакланов закрутил новый роман спустя год после развода: кто его возлюбленная Григорий Бакланов (фото: instagram.com/baklanov.gr)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский актер Григорий Бакланов, которого зрители знают по ряду ролей в кино и театре, признался, что закрутил новый роман.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды "Спіймати Кайдаша" Мирославе Мандзюк.

Григорий Бакланов закрутил новый роман

Так, после мучительного разрыва с актрисой Анастасией Цимбалару, с которой Григорий был вместе более 10 лет, в сердце артиста снова поселилась любовь.

Новые отношения Бакланова начались весной 2024 года, хотя знакомы с избранницей они были уже давно.

И хотя актер не показывает девушку публике и не спешит раскрывать ее имя, он искренне говорит о своих чувствах.

Бакланов закрутил новый роман спустя год после развода: кто его возлюбленнаяГригорий Бакланов (фото: instagram.com/baklanov.gr)

"Я сейчас в отношениях. Счастлив от самой первой встречи. Мы познакомились в жизни, вживую. Мы с весны начали встречаться, а до того были знакомы. Я не хочу афишировать эти отношения. По-прежнему считаю, что "счастье любит тишину", - поделился Бакланов.

"Нет, не прячусь, это уже сложно "себя закапывать" и бояться вынырнуть где-то. Надо жить нормальной жизнью. Тем более, когда ты публичный, какая-то часть твоей жизни должна быть спокойной, где ты - есть ты. Никто об этом не знает, и никто туда не лезет", - добавил он.

Пока что влюбленные живут отдельно, но Бакланов не исключает, что со временем они съедутся.

А еще артист поделился, что мечтает стать отцом - и эту мечту планирует обязательно осуществить.

Личная жизнь Григория Бакланова

Григорий Бакланов около двух лет был в браке со своей коллегой по цеху - актрисой Анастасией Цымбалару.

Их история начиналась еще с театрального вуза, где будущие звезды познакомились во время учебы.

Однако весной 2024 года стало известно, что пара решила разойтись.

О завершении отношений Бакланов и Цимбалару сообщили лично - в совместном посте в Instagram.

Бакланов закрутил новый роман спустя год после развода: кто его возлюбленнаяГригорий Бакланов с Анастасией Цимбалару (фото: instagram.com/baklanov.gr)

Они поделились черно-белым снимком и лаконично заявили, что каждый из них начинает новый жизненный этап. Деталей разрыва пара не разглашала.

Как объяснил позже Бакланов, их развод не был связан с работой или творческими амбициями.

Причины - исключительно личного характера. В то же время актер признался, что несмотря на расставание, они с Анастасией остались в нормальных отношениях и до сих пор поддерживают связь.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса Отношения Актеры
Новости
Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе
Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе