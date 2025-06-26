Звезда "Жіночого лікаря" гневно высказался о русском языке в Украине

Кисель, который известен многим по ролям в сериалах "Просто Надія" и "Жіночий лікар. Нове життя", а также в драме "БожеВільні" отметил, что языковой вопрос сейчас имеет решающее значение для будущего страны.

"Мы должны полностью искоренять из себя русский язык и культуру", - убежден он.

Кисель признался, что раньше сам разговаривал на русском из-за участия в съемках русскоязычного контента, однако сейчас не понимает, как украинцы могут продолжать употреблять этот язык в повседневной жизни.

"Сегодня я не понимаю тех родителей, которые выходят из паркингов, укрытий и продолжают звать своих детей на русском языке. Это очень плохо. И у меня не укладывается в голове, как вообще такое возможно", - возмущается актер.

"Как люди не понимают, что до последнего Россия будет, как они говорят, "защищать русскоязычных"?" - риторически спросил Сергей Кисель.

Он также рассказал, что вместе с женой вырос на закладывавшейся в советские времена русской культуре.

"Нас полжизни кормили русской культурой: мультики, фильмы, песни, "Ирония судьбы" и так далее. Оно сидит очень глубоко, но это надо искоренять. Как сорняк на огороде", - отметил актер.

Сергей Кисель (фото: instagram.com/serhiy_kysil)

Кто такой Сергей Кисель

Сергей Кисель - украинский актер театра и кино.

Родился в 1984 году в Хмельницком. Сыграл в около 100 украинских сериалах и фильмах за последние 10 лет.

В 2023-2024 годах снялся в сериалах "Женский доктор. Новая жизнь", "Ловец снов", "Просто Надежда", "АТП Перевізники", фильме "Божевільні".

Вместе со своей супругой воспитывает троих детей: двух сыновей, которым 9 и 5 лет, а также дочку, которая родилась в ноябре 2024 года.

Актер в сериале "Жіночий лікар" (фото: instagram.com/serhiy_kysil)