ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Звездная PR-менеджер о решении Jerry Heil и YARMAK после разоблачения Темляка: "Заложники ситуации"

Суббота 09 августа 2025 20:23
UA EN RU
Звездная PR-менеджер о решении Jerry Heil и YARMAK после разоблачения Темляка: "Заложники ситуации"
Автор: Полина Иваненко

Скандал вокруг актера Константина Темляка повлиял не только на него, но и на тех, кто с ним работал. Певица Jerry Heil и рэпер YARMAK уже объявили об удалении клипа с артистом после всех шокирующих деталей, которые о нем "всплыли".

В эксклюзивном комментарии РБК-Украина владелица агентства "а69pr" Алена Гармаш рассказала, реальна ли культура отмены и нужно ли было удалять клип на песню "З якого ти поверху неба?", где снимался Темляк.

Как звездная PR-менеджер отреагировала на скандал

"По моему мнению, культура отмены в Украине скорее ситуативная, чем системная. И еще она выборочная, к большому сожалению. У нас очень эмпатичная нация и часто видим эмоциональную реакцию на громкий скандал, а не позицию с долгосрочными последствиями. Это как пена у молока на плите, поднялась, побежала и испачкала. А что дальше?" - рассказала Гармаш.

"А дальше мы видим пример, когда общество давит. И, как следствие, Jerry Heil и YARMAK удаляют видео работу с актером с темным прошлым. Но здесь ключевое, что негативные факты из биографии артиста стали известны после публичного обнародования видеоработы артистами", - подчеркнула она.

С точки зрения антикризисной коммуникации, отметила Алена, Jerry Heil и YARMAK действовали правильно. Они прокомментировали ситуацию, четко дистанцируясь от поступков актера. Их позиция, пояснила Гармаш, была прозрачной, они объяснили, что на момент съемок они не знали о фактах, которые появились сейчас, и они осуждают любое проявление насилия.

Звездная PR-менеджер о решении Jerry Heil и YARMAK после разоблачения Темляка: &quot;Заложники ситуации&quot;Алена Гармаш высказалась о скандале вокруг Константина Темляка (фото: instagram.com/alenagarmash)

Но удалять клип, считает PR-менеджер, было "слишком радикальным шагом".

"Потому что артисты не виноваты, они пригласили действующего актера в Украине. Его репутация до этого не вызывала вопросов у общества. И сейчас решение команд переснять клип с видео слушателей тоже вызывает вопросы, потому что есть риски. А если потом всплывут факты, что тоже в видео были негодяи, то снова удалять видео?" - спрашивает эксперт.

"Как проверять биографию каждого участника? Это нереально. Видеоработа была качественная. Потрачено немало денег артистами, сейчас не просто даются эти деньги в нашей сфере. Мне жаль артистов, что они стали заложниками ситуации", - добавила она.

Также Гармаш рассказала, каким могло быть альтернативное решение. Артисты могли оставить клип, но с официальным дисклеймером, а в описании можно было добавить позицию артистов.

Что сказали Jerry Heil и YARMAK

Напомним, после скандала артисты сделали совместное заявление. Фаны оставили немало комментариев под постами звезд и требовали, чтобы они удалили клип. И желание пользователей осуществилось, видео с Темляком уже нет.

"Любое насилие - это ужасно. В мире, где столько боли, мы не должны умножать ее. Конечно, мы не знали о прошлом актера, когда выбирали его для съемок, как и любой из вас. Это стало известно уже после публикации видео", - написали Jerry Heil и YARMAK.

Также артисты объявили, что клип на песню будет другим. Видео смонтируют из личных и трогательных моментов, которые снимают слушатели.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актеры
Новости
Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, - источники
Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, - источники
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН