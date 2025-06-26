"Россия уничтожала - пропагандистский штамп". Комик Редька рассердил сеть заявлением о языке

Комик Феликс Редька заявил, что уничтожение украинского языка Россией - это "пропагандистский штамп".
Это высказывание спровоцировало бурную реакцию в сети - больше читайте в материале РБК-Украина.
"Россия уничтожала укрмову" - пропагандистский штамп! Так делали почти все государства в XIX-XX вв. Даже в Бразилии закрывали украинские школы. Украина тоже присоединилась бы к тренду, но... мы не имели собственного государства", - заявил комик.
Причиной он назвал постоянные ссоры и неспособность договориться между собой. Мол, если и дальше так будет продолжаться, то мы можем потерять государство и сегодня.
"Москвороты" - ваши ситуативные союзники, уважаемые "мовнюки". Сначала - государство, потом - все остальное. Цена срачей - потеря государства. А цена потери государства - реки крови. Не стравливайте граждан между собой", - добавил он и тем самым спровоцировал шквал критики.
Впоследствии он объяснил, что считает именно раздор в обществе причиной бед в Украине. Именно из-за неспособности объединиться в прошлом не было украинского государства. И именно из-за этого отсутствия государства россиянам удавалось уничтожать культуру.
"Сегодня русскоязычные украинцы - это реальность, их много, и они не исчезнут так быстро, как кому-то хочется. Давление и разжигание языковых споров ведет лишь к разъединению и потере суверенитета. Потеряем суверенитет - потеряем украинскую культуру", - отметил он.
Юморист также опубликовав сообщение, что "быть малоросом не стыдно". По его словам, он сделал гораздо больше "языковых инспекторов", ведь ведет подкаст об истории.
"Я - индикатор настоящей любви к Украине. Если вы оскорбляете меня, обесцениваете сделанное мной - вы вредны для государства... Я - это лучшее из всего того, что вы называете "русифицированными украинцами", - написал он в сети X.
"Если уж я не такой - то как же вы о**ите, когда вылезете из своих пузырей и осознаете, что из себя представляет ваш среднестатистический согражданин. Тогда и вернетесь просить прощения. Но будет поздно. Уже не захочу с вами дружить", - добавил он.
Посты Редьки спровоцировали бурную реакцию в соцсетях. Пользователи обвинили его в упрощении истории и поддержке российской пропаганды.
Нашлись и те, кто поддержал мнения комика. Они считают, что языковые споры углубляют раскол в обществе.
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При написании материала были использованы следующие источники: аккаунты Феликса Редьки в Threads и X, комментарии под его сообщениями.