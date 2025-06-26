"Росія знищувала - пропагандистський штамп". Комік Редька розлютив мережу заявою про мову

Комік Фелікс Редька заявив, що знищення української мови Росією - це "пропагандистський штамп".
Це висловлювання спровокувало бурхливу реакцію в мережі - більше читайте в матеріалі РБК-Україна.
"Росія знищувала укрмову" - пропагандистський штамп! Так робили майже всі держави в XIX-XX ст. Навіть у Бразилії закривали українські школи. Гугліть. Україна теж доєдналася б до тренду, але… ми не мали власної держави", - заявив комік.
Причиною того він назвав постійні сварки та неспроможність домовитися між собою. Мовляв, якщо й далі так триватиме, то ми можемо втратити державу й сьогодні.
"Москвороти" - ваші ситуативні союзники, шановні "мовнюки". Спершу - держава, потім - усе інше. Ціна срачів - втрата держави. А ціна втрати держави - ріки крові. Не стравлюйте громадян між собою", - додав він і тим сами спровокував шквал критики.
Згодом він пояснив, що вважає саме розбрат у суспільстві причиною бід в Україні. Саме через неспроможність об’єднатися в минулому не було української держави. І саме через цю відсутність держави росіянам вдавалося знищувати культуру.
"Сьогодні російськомовні українці - це реальність, їх багато, і вони не зникнуть так швидко, як комусь хочеться. Тиск і розпалювання мовних суперечок веде лише до роз’єднання і втрати суверенітету. Втратимо суверенітет - втратимо українську культуру", - зазначив він.
Гуморист також поширив повідомлення, що "бути малоросом не соромно". За його словами, він зробив набагато більше за "мовних інспекторів", адже веде подкаст про історію.
"Я - індикатор справжньої любові до України. Якщо ви ображаєте мене, знецінюєте зроблене мною - ви шкідливі для держави... Я - це краще з усього того, що ви називаєте "зросійщеними українцями", - написав він в мережі X.
"Якщо вже я не такий - то як же ви о**їєте, коли вилізете зі своїх бульбашок і усвідомите, що з себе уявляє ваш середньостатистичний співгромадянин. Тоді й повернетесь просити вибачення. Але буде пізно. Вже не захочу з вами дружити", - додав він.
Дописи Редьки спровокували бурхливу реакцію в соцмережах. Користувачі звинуватили його в спрощенні історії та підтримці російської пропаганди.
Знайшлися й ті, хто підтримав думки коміка. Вони вважають, що мовні суперечки поглиблюють розкол в суспільстві.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: акаунти Фелікса Редьки в Threads та X, коментарі під його дописами.