"Витягне з шафи всі скелети": екс-учасник "Холостячки" зробив різку заяву про Злату Огневич і шоу

Ви писали в "Фейсбуці", що в шоу виривали слова з контексту, переставляли діалоги місцями. Виходить, те, що показали глядачам - постановка?

Будь-яке шоу - це мікс постановки (тобто певного сценарію, за яким повинні розвиватися події) і того, що відбувається насправді. Є концепція шоу, початкова ідея, проте в процесі зйомок вони можуть несподівано змінюватися. Наприклад, хтось сказав щось інтригуюче або викинув нісенітницю - редактори відразу ж підхоплюють новий виток сюжету і розвивають його.

Я б сказав, що учасники шоу - це певною мірою актори, які в ідеалі грають самих себе. У мене вийшло по-іншому - якраз завдяки цим вирваним з контексту реплікам мене подали в амплуа абьюзера. Насправді ніяких "претензій" до Злати у мене не було - між нами відбулося невелике непорозуміння, яке ми щиро проговорили. Але в передачу увійшли лише ті репліки, які створили навколо моєї персони атмосферу скандалу.

Юрій Рудий вирішив розповісти правду про проект (фото: прес-служба)

Чому ви вирішили взяти участь в шоу і як взагалі відбувався відбір учасників?

Якщо вас не запросили самі кастинг-менеджери проекту, потрібно подати заявку - і вже під час відбору проявити свою харизму і родзинку, довести, що ви вмієте триматися перед камерою. Мене запрошували до участі ще в першому сезоні шоу, але тоді я відмовився: чесно кажучи, для мене була трохи дивною ідея змагатися разом з іншими альфа-самцями за прихільність однієї дівчини.

І коли мене запросили на "Холостячку-2", я подумав і... погодитися. Зрештою, протягом століть існували турніри, на яких відважні лицарі змагалися за серце прекрасної дами. Тому я вирішив: чому б і ні, може і мені в ХХІ столітті пощастить зустріти свою долю на такому ось "турнірі"?

Тобто ви керувалися щирою надією знайти свою любов?

Так, а чому б і ні! Доленосна зустріч може відбутися де завгодно. Але не буду кривити душею: мене також приваблювала ідея взяти участь в одному з найбільш рейтингових телепроектів країни. Для мене, як і для будь-якої людини бізнесу, це шанс отримати додаткові корисні знайомства і можливості.

Любові на передачі ви не зустріли. А як щодо другої мети - розширення бізнесу?

Я продовжую спілкуватися з деякими хлопцями з проекту, причому не тільки з поточного сезону, а й з попереднього. З кимось із них ми навіть співпрацюємо як бізнесмени. Так що так, прагматична складова моєї участі в шоу вийшла більш вдалою, ніж амурна.

Юрій більше не бажає мати справу з реаліті-шоу (фото: прес-служба)

Як взагалі складаються відносини між учасниками шоу? На екрані ви суперники, а в житті, виходить, можлива навіть дружба?

В реальності все відбувається, як і в будь-якому чоловічому колективі: є і дружба, і суперництво, і антипатія, а часом навіть бажання розбити один одному лиця.

З самою Златою у нас було кілька коротких діалогів в соцмережах - це і все, нас нічого не об'єднує. Але якщо ми випадково десь зустрінемося, я буду радий поспілкуватися або попрацювати разом. Скажу відверто: Злата мені сподобалася, вона щира і гідна дівчина. Я б охоче зняв для неї кліп, навіть без режисерського гонорару.

Оскільки ми говоримо про шоу побачень, скажіть: коли ви в останній раз закохувалися по-справжньому?

Не люблю розкривати інтимні подробиці свого життя, але оскільки я вже готовий був закохатися публічно, розповім трохи і про минуле. Я любив свою колишню дружину, з якою розлучився більше трьох років тому. Ми прожили в шлюбі 9 щасливих років, а розлучилися, якщо чесно, по-дурному: в якусь мить нам здалося, що ми розлюбили один одного. Проте... що зроблено, те зроблено. Потрібно рухатися далі і не зациклюватися на минулому.

Юрій рудий і Злата Огневич (фото: instagram.com/yuriyrudy)

Який присмак у вас залишився від участі в проекті?

Це був перший і останній раз, коли я брав участь у реаліті-шоу (сміється - прим. ред.). Я зрозумів, що вибудовувати відносини під "прицілом" відеокамер надзвичайно важко і для такої емоційної людини, як я, напевно, неможливо. До того ж я не хочу грати персонажа, якого з мене намагаються "зліпити" режисери шоу - а залишатися на подібних проектах самим собою майже нереально. Чи шкодую я про те, що взагалі взяв участь? Напевно, ні - я не звик шкодувати про те, чого не виправити. До того ж завдяки шоу я краще пізнав самого себе і зрозумів, чого я хочу від життя.

Що б ви порадили майбутнім учасникам шоу?

Бути готовими до найнесподіваніших поворотів! Ви станете заручником машини під назвою "реаліті-шоу", де чим більше хайпа, тим вище рейтинги. З великою часткою ймовірності шоу витягне з шафи всі скелети, за які доведеться червоніти перед усією країною. Але це не означає, що не варто пробувати. Ви отримаєте, як мінімум, неоціненний досвід.