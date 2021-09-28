У мережі спливло відео учасника "Холостячки 2", який скандально покинув шоу: він пояснив свій вчинок

Минулої п'ятниці, 24 вересня, на каналі СТБ вийшов другий випуск романтичного реаліті - шоу "Холостячка 2" зі Златою Огнєвіч. Проект на тижні покинуло відразу двоє учасників, причому один з них – за своєю ініціативою. 32-річний дитячий тренер з плавання Ігор Присяжнюк заявив у відеозверненні до співачки, що з самого початку не планував затримуватися на проекті і хоче продовжити спілкування за його рамками.

Ігор попередив - красномовним він не відрізняється, але постарається донести свої думки і наміри максимально чітко і конструктивно.

"Я вважаю тебе дуже красивою дівчиною, дуже цікавою, і мені хотілося б продовжити спілкування з тобою, яке б могло перерости в щось більше. Але я вважаю, що на ТБ не завжди все правдиво і не завжди все залежить від нас. Тому хотів би продовжити спілкування поза проектом", - поділився своїм наміром тренер з плавання.

Ігор з самого початку не планував надовго затримуватися в шоу (фото: instagram.com/forte_igor)

Він зазначив, що повинен повернутися до роботи і пояснив, чому. "Я працюю з дітьми, і вони вимагають постійних занять. Вони не можуть робити тривалих перерв, у мене є особливі діти, а з ними взагалі не можна переривати заняття", - висловився учасник реаліті.

Ігор заявив, що на проект він прийшов на невеликий термін, щоб познайомитися зі співачкою в надії, що спілкування відбуватиметься поза проектом.

Чоловік попросив на церемонії троянд не вручати йому бутоньєрку, якщо Злата має намір це зробити.

Ігор запропонував Златі спілкування поза проектом (фото: instagram.com/forte_igor)

"Якщо ти хотіла вручити троянду, то не роби цього, щоб я міг піти з проекту, продовжити заняття зі своїми дітьми і сподіватися на те, що в цьому проекті у тебе не вийде знайти кохання, і по закінченню "Холостячки" ти мені зателефонуєш і ми продовжимо спілкування", - закінчив свою промову ігор.

До слова, на пост-шоу "Як вийти заміж" Ігор приїхати не зміг – він захворів коронавірусом і залишився вдома. Зате під час прямого включення підтвердив все сказане у відеозверненні – чоловік дійсно спочатку йшов на проект ненадовго, і навіть якби між ним і Златою пробігла іскра, все одно б діяв за наміченим планом. Конкуренти Ігоря обурилися його хитрістю і заявили, що вважають – учасник зайняв чиєсь місце.

Також з'ясувалося, що чоловік вже брав участь у різних шоу. Він підтвердив цю інформацію, але зазначив, що це були ті проекти, де можна виграти гроші.