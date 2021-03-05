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Павлік і Репяхова похвалилися несподіваною зустріччю з "великою шишкою" у Єгипті

Новость на русском → Єгипет, П'ятниця 05 березня 2021 20:01
Павлік і Репяхова похвалилися несподіваною зустріччю з "великою шишкою" у Єгипті Віктор Павлік і Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Lite

Співак Віктор Павлік разом з дружиною Катериною Репяховою, яка знаходиться на шостому місяці вагітності (26-річна жінка носить хлопчика), відпочили в Єгипті.

Сонячними та ніжними фото і відео, зробленими під час відпочинку, пара досі ділиться у Instagram.

Приємною несподіванкою для подружжя стала особиста увага з боку Міністра туризму та старожитностей Єгипту, який від імені свого відомства та Управління сприяння туризму передав парі подарунки та величезний букет екзотичних квітів.

Міністр висловив подяку Віктору, що той обрав саме Єгипет для відпустки.

Дружина співака була під позитивними враженнями від несподіваної уваги та подарунків, чим поділилась у сторіз.

Павлік і Репяхова похвалилися несподіваною зустріччю з &quot;великою шишкою&quot; у ЄгиптіПавлік і Репяхова похвалилися несподіваною зустріччю з &quot;великою шишкою&quot; у Єгипті

Скриншот

"Вперше в Єгипті разом. Вперше за кордоном, як чоловік та дружина. Дякуємо щиро за гостинність і хочемо повернутись знову! Дякуємо міністру туризму за увагу. Красивий величезний букет квітів. Нам подарували багато сувенірів, книжок про країну та цікаві місця. Подорож у Єгипет та політ пройшли безпечно, з дотриманням всіх заходів. А ми вже в Києві та мріємо про наступну подорож", - поділились Павлік та Репяхова.

Павлік і Репяхова похвалилися несподіваною зустріччю з &quot;великою шишкою&quot; у ЄгиптіПавлік і Репяхова похвалилися несподіваною зустріччю з &quot;великою шишкою&quot; у ЄгиптіПавлік і Репяхова похвалилися несподіваною зустріччю з &quot;великою шишкою&quot; у Єгипті

Віктор Павлік і Катерина Репяхова у Єгипті (фото: instagram.com/repyahovakate)

Раніше ми писали, що вагітна дружина Павліка після скарг на фінансові труднощі похвалилася новим люксовим авто.

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