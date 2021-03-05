Павлік і Репяхова похвалилися несподіваною зустріччю з "великою шишкою" у Єгипті

Приємною несподіванкою для подружжя стала особиста увага з боку Міністра туризму та старожитностей Єгипту, який від імені свого відомства та Управління сприяння туризму передав парі подарунки та величезний букет екзотичних квітів.

Міністр висловив подяку Віктору, що той обрав саме Єгипет для відпустки.

Дружина співака була під позитивними враженнями від несподіваної уваги та подарунків, чим поділилась у сторіз.

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"Вперше в Єгипті разом. Вперше за кордоном, як чоловік та дружина. Дякуємо щиро за гостинність і хочемо повернутись знову! Дякуємо міністру туризму за увагу. Красивий величезний букет квітів. Нам подарували багато сувенірів, книжок про країну та цікаві місця. Подорож у Єгипет та політ пройшли безпечно, з дотриманням всіх заходів. А ми вже в Києві та мріємо про наступну подорож", - поділились Павлік та Репяхова.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова у Єгипті (фото: instagram.com/repyahovakate)