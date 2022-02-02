Естетика 2000-х повертається: як одягнутися в стилі героїнь серіалу "Ейфорія"

"Ейфорія" - це не тільки проблеми дорослішання, пристрасті між героями, їх шлях від наркозалежності до себе, а ще й... мода.
Саме так: щотижня нові епізоди розкривають нові образи, які не можуть залишитися непоміченими: розшиті блискітками боді, сексуальні клубні сукні в дусі Брітні Спірс або Періс Хілтон, яскраві тіні і багато інших деталей естетики 2000-х.
Цей серіал став потужним стильним натхненням для покоління Z: вбрання в дусі нульових так чи інакше приміряли на себе практично всі герої "ейфорії", від Ри до Лексі, і, зрозуміло, шанувальники серіалу вілразу ж почали гуглити, де знайти таке ж плаття або костюм!
Одним словом, з легкої руки стилістів серіалу, світ занурився в авангардну моду 2000-х: укорочені топи з рюшами, помітні спортивні комплекти, мішкуваті джинси з низькою посадкою, а також корсетні топи, сітчасті сукні і все, що прикрашено стразами.
Як одягнутися в дусі "Ейфорії" (фото: instagram.com/euphoria)
Раніше ми писали про найстильніших нарядах Кайлі Дженнер і її дочки.