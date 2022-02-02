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Естетика 2000-х повертається: як одягнутися в стилі героїнь серіалу "Ейфорія"

Автор: Тетяна Турчанікова

"Ейфорія" - це не тільки проблеми дорослішання, пристрасті між героями, їх шлях від наркозалежності до себе, а ще й... мода.

Саме так: щотижня нові епізоди розкривають нові образи, які не можуть залишитися непоміченими: розшиті блискітками боді, сексуальні клубні сукні в дусі Брітні Спірс або Періс Хілтон, яскраві тіні і багато інших деталей естетики 2000-х.

Цей серіал став потужним стильним натхненням для покоління Z: вбрання в дусі нульових так чи інакше приміряли на себе практично всі герої "ейфорії", від Ри до Лексі, і, зрозуміло, шанувальники серіалу вілразу ж почали гуглити, де знайти таке ж плаття або костюм!

Одним словом, з легкої руки стилістів серіалу, світ занурився в авангардну моду 2000-х: укорочені топи з рюшами, помітні спортивні комплекти, мішкуваті джинси з низькою посадкою, а також корсетні топи, сітчасті сукні і все, що прикрашено стразами.

Як одягнутися в стилі "ейфорії"

  • Високі кеди і куртка-оверсайз, спортивна кофта поверх мішкуватої футболки, як у Рі.

  • Сукня в блискітках, великі кільця-сережки, сарафан на бретельках з запахом, шпильки у волоссі і білі топи, як у Медді.

  • Укорочені жакет, обтягуючі джинси з низькою посадкою, як у Кейсі.

  • Яскраві тіні, чорне кольє-чокер + спортивна куртка, укорочені жакети і кофти поверх футблолкі з принтом, як у Кет.

  • Сукня без бретелей зі стразами, романтичне плаття з буфами з ніжною вишивкою в квіточку, як у Лексі.

Як одягнутися в дусі "Ейфорії" (фото: instagram.com/euphoria)

Раніше ми писали про найстильніших нарядах Кайлі Дженнер і її дочки.

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