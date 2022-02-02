Эстетика 2000-х возвращается: как одеться в стиле героинь сериала "Эйфория"

"Эйфория" – это не только взросление, накал страстей между героями, их путь от наркозависимости к себе, а еще и… мода.
Именно так: каждую неделю новые эпизоды раскрывают новые образы, которые не могут остаться незамеченными: расшитые блестками боди, сексуальные клубные платья в духе Бритни Спирс или Пэрис Хилтон, яркие тени и многие другие детали эстетики 2000-х.
Этот сериал стал мощным стильным вдохновением для поколения Z: наряды в духе нулевых так или иначе примерили на себя практически все герои "Эйфории", от Ри до Лекси, и, разумеется, поклонники сериала тут же стали гуглить, где найти такое же платье или костюм!
Одним словом, с легкой руки стилистов сериала, мир погрузился в авангардную моду 2000-х: укороченные топы с рюшами, броские спортивные комплекты, мешковатые джинсы с низкой посадкой, а также корсетные топы, сетчатые платья и все, что украшено стразами.
Как одеться в духе "Эйфории" (фото: instagram.com/euphoria)
Раньше мы писали о самых стильных нарядах Кайли Дженнер и ее дочери.