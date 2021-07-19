Щедра порція гумору та "крилатих" виразів: українцям покажуть комедійний детектив для всієї сім'ї

Про що серіал "Дитячий охоронець"

За сюжетом пригодницького серіалу режисера Сергія Саніна, заможні родини наймають дитячого охоронця, якщо відчувають, що їхній дитині загрожує небезпека, але яка, клієнт часто приховує. Часто за цим стоїть сімейна таємниця, яку доводиться розплутувати головному героєві.

"Тарас закінчує військову кар'єру, і йому потрібно наново налагоджувати життя. Для нього в спецназі все зрозуміло, а ось з дітьми ладнати складно. І йому доводиться змінюватися внутрішньо, за цим цікаво спостерігати. До того ж, у нас багато екшену, погоні, динаміки – такі сцени дуже захопливі. Не можу не сказати про неймовірних наших дітей, яких охоронятиме мій герой, вони дуже органічні, несподівані, професійні, і це прекрасно", - розповів актор Євген Олійник, який грає у серіалі роль охоронця Тараса.

Фото: Євген Олійник (прес-служба каналу "Україна" / instagram.com/actoroleiinyk)

У роботі відставному спецназівцю допомагає чарівна дівчина на ім'я Лада, без якої він у буквальному сенсі "нікуди".

"Я граю напарницю Тараса, яка водить за нього авто. Моя героїня жіночна, ніжна, але в той же час впевнена в собі дівчина. У неї є своя таємниця і непросте минуле, про яке глядач поступово дізнається. Завдяки роботі з Тарасом, вона вирішує свої питання", - інтригує актриса Анна Гуляєва, яка виконує роль Лади.

Фото: Анна Гуляєва (прес-служба каналу "Україна" / instagram.com/annahuliaieva)

Крім захоплюючих розслідувань, сімейних драм і непростих особистих взаємин, глядачі "Дитячого охоронця" отримають щедру порцію гумору та "крилатих" виразів героїв.

Для кого цей серіал і хто виконує головні ролі

"Дитячий охоронець" - це той серіал, який, ми сподіваємося, зможе зібрати біля екрану всю сім'ю. Те забуте, коли всі в зборі: разом дивляться, сміються, обговорюють і залишаються при цьому в піднесеному настрої на весь вечір. Хоча в основі закладені серйозні речі - вічні цінності і проблеми довіри батьків і дітей. Просто ми розповідаємо про них у легкому жанрі, через гумор", - каже креативний автор ідеї проекту Юлія Охріменко.

У серіалі окрім Євгена Олійника та Анни Гуляєвої знялися відомі українські актори Костянтин Корецький, Андрій Федінчик, Тетяна Печенкіна, Мішко Роланд, Дмитро Оскін, Михайло Матюхін та інші.

Фото: початок зйомок (прес-служба каналу "Україна")