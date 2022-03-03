"Обличчя опору": кращі обкладинки світових видань, присвячені вторгненню Росії в Україну

Великі світові ЗМІ розгорнули інформаційний фронт. Кожне поважаюче себе видання намагається розповісти правду і засудити вторгнення Росії в Україну.
Зібрали передовиці кращих з них.
Італійський підрозділ Vanity Fair помістило на обкладинку портрет Володимира Зеленського з написом "Обличчя опору".
Німецьке видання Stern опублікувало обличчя української жінки з коротким написом "Війна" українською та німецькою мовами.
Американський тижневик The New Yorker Magazine на обкладинку поставив малюнок виїжджаючого танка з написом "Гусениці Путіна"
Французи з Society на головну сторінку поставили український прапор. "Який горизонт?" свідчить напис на обкладинці.
На обкладинці останнього випуску Time - фраза українською мовою на тлі національного прапора: "Життя переможе смерть, а світ - пітьму". Ці слова вимовив Володимир Зеленський в Європарламенті 1 березня.
"Остання гра Путіна", так підписали головну сторінку в Newsweek.
Словенський Objektiv розмістили на обкладинці портрет Путіна.
"Де він зупиниться?" задаються питанням в редакції The Economist.
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