10 речей, які не можна пробачати чоловікові в стосунках

Він фліртує з іншими дівчатами

Довіра, вірність і взаємна повага є основними стовпами в парі. І коли ви офіційно перебуваєте в стосунках з іншою людиною, ви укладаєте з нею мовчазну угоду, яка говорить, що відтепер інші більше не мають значення.

Тож очевидно, що фліртувати з іншими дівчатами, як тільки кохана "повернеться спиною" не є частиною угоди. Тому що це нечесно, нешанобливо, образливо і дуже принизливо.

Він ставить вас на останнє місце

Звісно, коли він повністю зациклений на вас - це нездорово. Але і у випадку, коли ви десь на останньому місці після роботи, родичів, друзів, спорту - це теж неправильно.

Якщо все так, це значить, що йому на нас наплювати.

Він відмовляється від захисту під час сексу

Він не любить латекс, він вважає, що "без" відчуття збільшуються вдесятеро, він вважає, що це дорого, боїться порушити магію моменту вдяганням презерватива...

Незахищений секс можливий лише тоді, коли ви здали всі відповідні аналізи зі своїм партнером. В іншому випадку остерігайтеся ІПСШ (інфекцій, що передаються статевим шляхом) або небажаної вагітності.

Він не допомагає вам по дому

Зараз жінки мають право голосувати, носити штани, бути президентом, мати особистий банківський рахунок і так далі. Тому і в побуті ви - рівні.

Якщо він досі вважає миття посуду "нечоловічим заняттям", чи варто вам таке щастя, яке треба обслуговувати?

Він вас шантажує

У парі дуже важливо, щоб кожен міг почуватися вільним бути тим, ким він є. А поведінка, наприклад "якщо ти це зробиш, я зроблю це у відповідь" або "якщо ти не зробиш те, що я прошу від тебе, я піду" - це абсолютно неприпустимо.

Людина, яка погрожує нам, навіть якщо це в завуальованих словах, не варта вашого часу.

Він приховує від вас занадто багато речей

Звісно, кожен в парі має право на власний простір, але ж не прірву!

Людина, яка абсолютно нічого не розповідає нам про своє життя, не може бути надійним партнером... Якщо чесно, це тхне подвійним життям чи великою брехнею.

Він постійно принижує вас

Коли ви вступаєте з кимось у стосунки, ви маєте повне право очікувати від нього поваги. Тому людина, для якої ваша думка не важлива, і яка принижує все, що вам близько до серця вас точно не варта.

Абсолютно ненормальним є те, що всі наші роздуми породжують глузування, кпини, навіть образи.

Він принижує вашу зовнішність

Чоловік, який говорить вам, що варто скинути кілька кіло, перестати нарощувати вії, або кепкує над вашою зачіскою, надто поверховий.

Відверто кажучи, жінки вже достатньо критичні до себе щодня, щоб терпіти всі ці слова.

Він патологічно ревнивий

Злегка ревнивий чоловік - це чоловік, який піклується про вас, і визнайте - це все одно трохи приємно.

Але людина, яка стежить за кожним вашим кроком, яка обшукує ваші гаманці, передивляється телефон чи історію пошуку в браузері - це вже патологія. Стосунки, в яких ми почуваємося під наглядом - це нездорові стосунки.

Він не приймає ваших родичів і друзів

Коли ви вступаєте в стосунки з людиною, ви де-факто приймаєте цілий ряд інших людей: друзів, колег і, звичайно й родину.

Хотілося, щоб і ваше коло стало для нього близьким. Якщо він відмовляється від проведення часу і спілкування з близькими вам людьми - це нездорово.