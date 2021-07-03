12 жіночих "не", які важливі для чоловіка

Психолог Ярослам Самойлов перерахував ознаки класної жінки у відносинах - на думку більшості чоловіків.
Як зазначив експерт в Instagram, чоловікам дуже важливі такі жіночі "не".
Які з них є у вас?
Отже, справжня жінка:
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1. Не боїться визнати і показати себе слабкою, дає можливість Ч допомогти їй.
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2. Не перебиває Ч, не поправляє його слова і не висміює його помилки.
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3. Не роздає Ч поради або критику, якщо він не просив.
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4. Не вчить і не вказує Ч, що йому потрібно робити, думати або відчувати: "перестань злитися!", "досить пропадати на роботі!"і т. д.
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5. У неї частіше гарний настрій, ніж поганий. Але навіть відсутність настрою не позначається на її відносинах з Ч.
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6. Не "жаднюлька" у відносинах. Хвалить свого Ч, озвучує своє захоплення. У неї немає страху "а раптом перехвалю — і він зазнається".
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
7. Не знецінює Ч. поважає його працю і його внесок у відносини.
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8. Не шукає прихований сенс або підступ в словах і діях Ч.
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9. Не порівнює його з іншими Ч. навіть натяками.
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10. Не очікує від Ч такої ж реакції і почуттів, як у неї: "якщо мені погано — і йому повинно бути погано".
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11. З іншого боку: не копіює настрій Ч "він злиться — і я розсердлюся".
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12. Не маніпулює.
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