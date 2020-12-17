17 грудня - День святої Варвари: що забороняється робити в цю дату, традиції

День святої великомучениці Варвари Іліопольскої православні відзначають щороку 17 грудня. У народному календарі ця дата також має назву Варварин день, Бабин день або Варварині морози і у неї особливі традиції святкування, а також визначені суворі заборони.

Святу Варвару християни називають покровителькою військових, торговців, гірників, моряків і мандрівників, а також до великомучениці звертаються за захистом від грому, вибухів, раптової смерті.

Варвара жила в III столітті на сході Римської імперії в Фінікії в сім'ї язичника. З юного віку вона прославилася дивовижною красою, і власний батько Діоскар заточив дівчину в башті, щоб уберегти від чужих очей. Перебуваючи в неволі, серце Варвари відкрилося Господа, і після звільнення вона прийняла хрещення у місцевих християн. Батько був у нестямі від гніву і наказав віддати дочку жорстоким тортурам і катуванням. Правитель Фінікії дав Діоскару дозвіл вчинити суд над Варварою після її відмови зректися Христа, і він власними руками обезголовив дочку. Пізніше самого вбивцю наздогнала кара - його вбило блискавкою.

Свята Варвара вважалася покровителькою військових (фото: pravoslavie.ru)

За українськими переказами, мощі святої Варвари зберігаються у Володимирському соборі в Києві. Так, в 1108 році родичка візантійського імператора Олексія Комніна на ім'я Варвара вийшла заміж за київського князя Святополка Ізяславича і перевезла з собою в Київ частину мощей своєї покровительки.

Зазначимо, що Варвара є одним з персонажів "Золотої легенди". Її історія послужила основою для казки про Рапунцель.

Ворожіння на Варвару і традиції 17 грудня

За традиціями на Варвару ще з часів Київської Русі-України було прийнято влаштовувати ворожіння - дівчата намагалися зазирнути у майбутнє і дізнатися ім'я судженого.

Один з поширених способів для цього був такий: учасниці ворожіння ховали на ніч під подушкою три лаврових листочка з іменами "Ананій", "Азарій" і "Мисаїл". Коли дівчата засипали, їм снився сон за участю їх майбутнього чоловіка.

Щоб дізнатися, хто першою вийде заміж, брали просту дерев'яну ложку і кидали в ємність з водою - чия ложка відійде від краю першою, та дівчина і вийде заміж раніше подруг.

Також в цей день святої можна було поставити питання. Для цього брали аркуш паперу і ділили його навпіл. На лист висипали повну жменю крупи, намагаючись потрапити в середину. Якщо більша частина крупи виявлялася на правій стороні - відповідь позитивна. Якщо по обидва боки виходило однакову кількість крупи - то питання залишилося без відповіді і наступного разу його можна буде поставити тільки через рік.

У церквах дівчата молилися святій Варварі про швидке і вдале заміжжя, а жінки про зцілення від хвороб і про здоров'я дитини.

Важливою забороною в цей день вважалася робота по дому - господині могли тільки в'язати і вишивати.

17 грудня на столах вареники з маком чи сиром і каша вважалися основними стравами.

Головні прикмети в День Варвари:

Якщо сьогодні небо зоряне, то скоро вдарять морози;

Якщо небо 17 грудня тьмяне і "сліпе" - значить чекай відлига;

Коли в Варварин день захід червоного кольору, то день буде ясний;

Якщо ж захід у хмарах, то невдовзі піде снігопад.

Якщо 17 грудня встановилася морозна погода, то холоди протримаються ще довгий час.

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