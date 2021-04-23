Є 3 способи: Аніта Луценко розповіла, як зменшити ікри ніг

"Структура тіла - це те, що в нас закладено. І, якщо ви зебра, дуже важливо не витрачати фанатично всі сили і думки на те, щоб мати ноги фламінго", - підкреслила Аніта.

Луценко додала, що ноги зебри, звичайно, можуть стати схожими на ноги фламінго, але тільки в тому випадку, коли вона буде виснажена голодом і не зовсім вже здорова.

"Ноги не стануть довшими. А ікри з об'ємних не стануть супертонкими (як у моделі з довжиною ніг метр двадцять і вагою 45 кг). Але, все ж, трохи змінити їх цілком реально", - пообіцяла тренер.

Ноги - як у моделі, це реально (фото: pexels.com)

Три способи зменшити ікри від Аніти Луценко

1. Зменшити загальний прошарок жиру

"У разі, якщо є адекватно зайвий жир, все буде залежати від харчування. І якщо ваше місце відкладення жиру - це гомілки, то чекаємо, коли схудне все тіло, і в кінці дійде до литок.

2. Зменшити набряклість

Перевірте, чи є варикоз. Чи набрякають ноги. Чи носите ви спецгольфи (якщо так, то надягайте їх на тренування в тому числі). Якщо введете собі в звичку регулярно ходити - це поліпшить лімфоток.

3. Приділіть час розтяжці

Намагатися зменшити розмір самих м'язів - не дуже логічно. Краще додати більше розтяжок і звернути увагу на загальний відсоток жиру в організмі. Покращуйте лімфоток масажем і тренуваннями / рухом", - порадила Аніта.