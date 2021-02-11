42-річна Василіса Фролова оголилася для вагітної фотосесії на 9-му місяці

Василіса розповіла, які зміни відбулися з її організмом за останні місяці.

"На 9-му місяці жіноче серце збільшується в півтора рази, тому що треба ганяти набагато більше крові, тільки через плаценту щохвилини проходить 500 мл. Впевнена, збільшене серце і відчуває все навколо набагато чутливіше, але і віддає теж більше любові", - пише вона.

Василіса Фролова в ніжному образі (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Телеведуча зізналася, що її риси обличчя - всупереч всім міфам - не змінилися. Вона не набрала занадто багато ваги. І смакові уподобання схиляються радше до солодкого, ніж до солоного. Нігті відпочили від покриття, а волосся - від частого фарбування.

Василіса Фролова позує напівоголеною (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Василіса Фролова народилася в Харкові, і її справжнє ім'я Юлія. Кар'єра дівчини почалась з моделінгу. А у 2003 про неї дізналися, як про ведучу мегапопулярного тоді каналу М1. Зараз дівчина продовжує кар'єру як ведуча на телеканалі "Прямий" і "Радіо НВ".

Офіційно Фролова ніколи не була заміжня. За її словами, штамп у паспорті - не найважливіше і можна запросто обійтися без нього, але білявка не приховує, що у неї є коханий чоловік.