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Вагітна Василіса Фролова оголилася на фото, прикрившись лише бенгальськими вогнями

Новость на русском → П'ятниця 01 січня 2021 08:30
Вагітна Василіса Фролова оголилася на фото, прикрившись лише бенгальськими вогнями Василіса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Автор: Світлана Мащенко

Вагітна телеведуча Василіса Фролова, яка нещодавно перехворіла на коронавірус, влаштувала гарячу фотосесію "в стилі Демі Мур".

42-річна зірка постала на фото в Instagram повністю оголеною, а на деяких кадрах грайливо прикрилася бенгальськими вогнями.

"При надії на 2021", - підписала пікантні кадри Фролова.

Цікаво, що коли дівчина оголосила про свою вагітність, вона жартувала, що виношує "короніала".

Вагітна Василіса Фролова оголилася на фото, прикрившись лише бенгальськими вогнямиВагітна Василіса Фролова оголилася на фото, прикрившись лише бенгальськими вогнямиВагітна Василіса Фролова оголилася на фото, прикрившись лише бенгальськими вогнями

Василіса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Шанувальники співачки розійшлися в думках: дехто висловив захоплення, а деякі вважають ці фото занадто відвертими для того, щоб викладати в мережу.

Вагітна Василіса Фролова оголилася на фото, прикрившись лише бенгальськими вогнямиВагітна Василіса Фролова оголилася на фото, прикрившись лише бенгальськими вогнями

Василіса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)

  • "Шалено красива;
  • Занадто відверто, щоб закидати в інет.
  • Очманіти! Красуня неймовірна!
  • Найкрасивіша! Мій пузік.
  • Цей рік має бути чудовий!" - пишуть користувачі.

Василіса Фролова уродженка Харкова. Її справжнє ім'я Юлія. Дівчина починала свою кар'єру з моделінгу: двічі заслужила титул "Miss Beautiful Body of the world" (Сінгапур, Туреччина). Працювала моделлю в Україні, в Росії і у Франції.

З 2003 року була ведучою на каналі М1. Зараз Василіса Фролова продовжує свою кар'єру в якості ведучої на телеканалі "Прямий" і веде ефіри на Радіо "НВ".

Офіційно Фролова ніколи не була заміжня. За її словами, штамп у паспорті - не найважливіше і можна запросто обійтися без нього, але білявка не приховує, що у неї є коханий чоловік.

Нагадаємо, що нещодавно Василина Фролова перехворіла на коронавірус. Ведуча розповіла, як себе почуває.

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