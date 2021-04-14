55-річний Меладзе став батьком в шостий раз: хто народився у зоряного тата

Що стосується дружини артиста, то поки вона не поспішає розповідати публіці про поповнення в родині. Можливо, вона зробить це трохи пізніше.

Нагадаємо, Меладзе і Джанабаєва одружилися у 2014 році. Зараз у пари троє дітей — сини Костянтин і Лука, а також новонароджена дочка. Її ім'я пара поки не повідомляє пресі.

Зазначимо, що фактично новонароджена дівчинка стане для Меладзе сьомою дитиною. Від першої дружини Ірини (вони одружилися в 1989 році) у Валерія три дочки - Інга (1991), Софія (1999) і Орися (2002). Перший син помер через десять днів після народження в 1990 році. Колишня дружина дуже болісно переживала розлучення з артистом.

"Я зрозуміла, що можна вижити й зберегтися тільки через віру. Тоді я прийшла в храм. Там я відкрила для себе зовсім інший вид любові, про існування якого не знала раніше. У мене була сім'я, любов, але все було іншим. Ця любов виявилася абсолютно іншого рівня, невідомого раніше. У храмі я розуміла, що душа зцілюється. Мені захотілося вивчити питання. Я накупила книжок і майже сім років читала святих отців", - говорила екс-дружина про розлучення.

У 2012-му артист кинув дружину заради учасниці "ВІА гра" Альбіни Джанабаєвої, роман з якою тривав близько десяти років. У цьому ж році пара офіційно зареєструвала шлюб. У травні 2019 року Джанабаєва повідомила в інтерв'ю, що вони з чоловіком планують народити третю дитину.