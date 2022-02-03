7 природних способів позбутися від прищів, про які багато хто не знає - натуропат

"На додаток до харчування, повного антиоксидантів і вітамінів, важливо дотримуватися кроків у своєму догляді за собою, використовуючи органічні продукти і якомога чистіші продукти.

Також є прості рекомендації, які працюють: застосовуйте їх на додаток до основних правил гігієни, таких, як ретельне очищення обличчя вранці і ввечері та уникнення дотику до обличчя брудними руками".

7 простих натуральних порад, як позбутися від прищів

1. Використовуйте квіткову воду з чебрецем або розмарином

Ця вода – тонізуючий засіб, який допоможе змити наліт водопровідної води. Також можна використовувати колоїдне срібло, просто протріть проблемні місця за допомогою ватного диска.

2. Нанесіть локально ефірну олію

Також можна використовувати ефірне масло за наступною схемою: на червоний прищик краплю ефірного масла чайного дерева, на розтертий прищ краплю ефірного масла лаванди і на підшкірні прищики – краплю ефірного масла Citrus bigaradia.

Якщо недосконалості покривають все обличчя, капніть три краплі ефірного масла чайного дерева в свій зволожуючий крем.

3. Раз на тиждень робіть маску з глиною

Використовуйте зелену глину, якщо шкіра жирна, жовту, якщо шкіра комбінована, або рожеву, якщо шкіра чутлива. Залиште на 10-15 хвилин, не даючи висохнути.

Розпиліть пульверизатор або квітковий спрей, щойно глина почне сохнути. Маска з меду манука або чебрецю також може бути дуже ефективною, якщо наносити її на годину один раз на тиждень.

Ці прості поради працюють! (фото: instagram.com/taylor_hill)

4. Міняйте наволочку

Саме так: не забувайте міняти наволочку раз на тиждень – і нехай вона буде з органічної бавовни або шовку.

5. Протирайте обличчя одноразовими серветками, а не рушником.

6. Говоріть за допомогою гучного зв'язку

Або не підносьте телефон до вуха, бо жце розсадник бактерій, або перед розмовою протирайте телефон за допомогою антибактеріальних серветок.

Шкіра засяє по-новому (фото: instagram.com/taylor_hill)

7. Робіть ставку на мінеральну косметику

Краще обирати чисту і органічну косметику, бажано мінеральну, бо завдяки цинку вона освітлює шкіру і усуває почервоніння.