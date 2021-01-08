8 січня: головні прикмети на Собор Пресвятої Богородиці, що не можна робити сьогодні

Сьогодні, 8 січня, на наступний день після Різдва Христового, православні віряни відзначають Собор Пресвятої Богородиці. В цей день церква дякує Богоматері, яка народила Ісуса.
Крім того, віряни вшановують пам'ять тих, хто був близький до Христа: святого Йосипа Обручника, царя Давида і святого Якова.
Свято Собору Пресвятої Богородиці вперше почали відзначати дуже давно. Ще в IV столітті Епіфаній Кіпрський святий Амвросій Медіоланський і блаженний Августин на свято Різдва Христового віддавали хвалу не тільки народженому Спасителю, але і прославляли Діву Марію, яка народила його.
Офіційну вказівку на святкування Собору Пресвятої Богородиці наступного дня після Різдва Христового можна знайти в 79 правилі VI Вселенського Собору, який відбувся в 680-681 роках.
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