8 січня: головні прикмети на Собор Пресвятої Богородиці, що не можна робити сьогодні

Сьогодні, 8 січня, на наступний день після Різдва Христового, православні віряни відзначають Собор Пресвятої Богородиці. В цей день церква дякує Богоматері, яка народила Ісуса.

Крім того, віряни вшановують пам'ять тих, хто був близький до Христа: святого Йосипа Обручника, царя Давида і святого Якова.

Свято Собору Пресвятої Богородиці вперше почали відзначати дуже давно. Ще в IV столітті Епіфаній Кіпрський святий Амвросій Медіоланський і блаженний Августин на свято Різдва Христового віддавали хвалу не тільки народженому Спасителю, але і прославляли Діву Марію, яка народила його.

Офіційну вказівку на святкування Собору Пресвятої Богородиці наступного дня після Різдва Христового можна знайти в 79 правилі VI Вселенського Собору, який відбувся в 680-681 роках.

Прикмети 8 січня

Якщо сьогодні буде сильний мороз, то літо буде холодним.

Якщо каша пригорить в цей день, то скоро буде снігопад.

Якщо синиці щебечуть за вікном - морози стануть сильнішими.

Що не можна робити сьогодні

8 січня не можна купувати мотузки інакше можна накликати біду.

В цей день не можна варити і пити кисіль - до небіжчика.

Не потрібно сьогодні сваритися з близькими людьми, оскільки це призведе до тривалого конфлікту.

Не робіть "брудну" роботу по господарству, а також відкладіть ремонт.

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