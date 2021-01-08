RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

8 січня: головні прикмети на Собор Пресвятої Богородиці, що не можна робити сьогодні

Автор: Lite

Сьогодні, 8 січня, на наступний день після Різдва Христового, православні віряни відзначають Собор Пресвятої Богородиці. В цей день церква дякує Богоматері, яка народила Ісуса.

Крім того, віряни вшановують пам'ять тих, хто був близький до Христа: святого Йосипа Обручника, царя Давида і святого Якова.

Свято Собору Пресвятої Богородиці вперше почали відзначати дуже давно. Ще в IV столітті Епіфаній Кіпрський святий Амвросій Медіоланський і блаженний Августин на свято Різдва Христового віддавали хвалу не тільки народженому Спасителю, але і прославляли Діву Марію, яка народила його.

Офіційну вказівку на святкування Собору Пресвятої Богородиці наступного дня після Різдва Христового можна знайти в 79 правилі VI Вселенського Собору, який відбувся в 680-681 роках.

Прикмети 8 січня

  • Якщо сьогодні буде сильний мороз, то літо буде холодним.
  • Якщо каша пригорить в цей день, то скоро буде снігопад.
  • Якщо синиці щебечуть за вікном - морози стануть сильнішими.

Що не можна робити сьогодні

  • 8 січня не можна купувати мотузки інакше можна накликати біду.
  • В цей день не можна варити і пити кисіль - до небіжчика.
  • Не потрібно сьогодні сваритися з близькими людьми, оскільки це призведе до тривалого конфлікту.
  • Не робіть "брудну" роботу по господарству, а також відкладіть ремонт.

Нагадаємо, спливли документи про каральні операції КДБ в Україні через Різдво Христове.

Раніше ми писали про найкращі різдвяні пісні, які ви могли пропустити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Праздники