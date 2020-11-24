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94-річна Єлизавета II почала випускати свій алкоголь

Новость на русском → Вівторок 24 листопада 2020 10:15
94-річна Єлизавета II почала випускати свій алкоголь Єлизавета II (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)
Автор: Світлана Мащенко

Королева Єлизавета II вирішила виробляти свій алкоголь

Королева Єлизавета II запустила власну лінію алкоголю до зимових свят. 94-річна монарх буде радувати підданих авторським джином.

Алкогольний напій називається Sandringham Celebration Gin, пише західний таблоїд Daily Mail.

Відомо, що елітний напій виробляють на винокурні, що розташована в маєтку на півночі Норфолка. Ємність пляшки джина 0,5 літра.

Коштує такий "еліксир" від королеви 50 фунтів стерлінгів (близько 1900 грн). І купити його можна буде через інтернет-магазин. Причому доставка для жителів Британії буде безкоштовною.

94-річна Єлизавета II почала випускати свій алкоголь

Джин від королеви Єлизавети II (фото: dailymail.co.uk)

Цікаво, що вибір джина невипадковий. Подейкують, що цей напій є одним з улюблених алкогольних напоїв королеви Єлизавети II.

Британські ЗМІ відзначають, що Sandringham Celebration Gin не перший спиртний напій, який виробляє королівська родина. У липні 2020 року в Букінгемському палаці випустили колекцію джина Royal Collection Trust. Минуло всього кілька місяців, як син Єлизавети принц Чарльз почав індивідуально випускати цей же напій під маркою Highgrove.

Раніше ми писали, що Єлизавета II готується до свого 95-річчя передати кермо правління.

Також повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі обставили королеву Єлизавету II в питанні з елітною нерухомістю.

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