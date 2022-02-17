Аферистка з серіалу "Винаходячи Анну" придумала новий спосіб заробити

У сторіс Сорокіна запропонувала журналістам за гроші розкрити справжнє ім'я свого коханця, про якого говорилося в серіалі, що вийшов недавно на платформі Netflix.

Скріншот з Instagram Анни Делві (фото: instagram.com/theannadelvey/)

"Хочете знати, хто був реальним Чейзом? Медіа, яке заплатить найбільше, отримає ексклюзив. Початкова ставка - 10 тисяч доларів. Пишіть свої пропозиції в особисті повідомлення", - написала Сорокіна.

У картині чоловіка прозвали Чейзом Сікорські - його роль зіграв актор Саамер Усмані. Однак особистість людини в реальному житті поки не була розкрита.

Раніше дівчина подумувала випустити свою колекцію одягу, а зараз веде переговори про документальний фільм і книгу про життя у в'язниці.

У травні 2019 року, після арешту в 2017-му, суд США засудив Сорокіну до плаваючого тюремного терміну від 4-12 років за фінансові махінації і розкрадання понад 200 тисяч доларів. Згодом вона отримала умовно-дострокове звільнення менш ніж через чотири роки ув'язнення.

Анна є громадянкою Німеччини, але народилася в родині російського далекобійника. Сорокіна приїхала в Нью-Йорк в 2016 році і представлялася оточуючим Анною Делві. Дівчина заводила багатих друзів і виманювала у них гроші. Також вона планувала відкрити центр сучасного мистецтва імені себе.