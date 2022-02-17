Аферистка из сериала "Изобретая Анну" придумала новый способ заработать

В сторис Сорокина предложила журналистам за деньги раскрыть настоящее имя своего любовника, о котором говорилось в сериале, недавно вышедшем на платформе Netflix.

Скриншот из Instagram Анны Делви (фото: instagram.com/theannadelvey/)

"Хотите знать, кто был реальным Чейзом? Медиа, которое заплатит больше всего, получит эксклюзив. Начальная ставка - 10 тысяч долларов. Пишите свои предложение в личные сообщения", - написала Сорокина.

В картине мужчину прозвали Чейзом Сикорски - его роль сыграл актер Саамер Усмани. Однако личность человека в реальной жизни пока не была раскрыта.

Ранее девушка подумывала выпустить свою коллекцию одежды, а сейчас ведет переговоры о документальном фильме и книге о жизни в тюрьме.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, суд США приговорил Сорокину к плавающему тюремному сроку от 4-12 лет за финансовые махинации и хищение более 200 тысяч долларов. Впоследствии она получила условно-досрочное освобождение менее чем через четыре года заключения.

Анна является гражданкой Германии, но родилась в семье русского дальнобойщика. Сорокина приехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Девушка заводила богатых друзей и выманивала у них деньги. Также она планировала открыть центр современного искусства имени себя.