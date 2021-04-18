Альбіна Джанабаєва показала перше фото з новонародженою донькою

Колишня солістка гурту "ВІА Гра" і дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва, яка днями народила артистові третю дитину, вперше показала фото з новонародженою дочкою.
Знімок з дитиною співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
42-річна Джанабаєва показала крихітну ручку дівчинки.
Альбіна Джанабаєва показала фото з дочкою (instagram.com/albinadzhanabaeva)
Також вона поділилася фото, на яких видно, як її вдома зустрічали рідні з пологового будинку. Її будинок з Валерієм Меладзе прикрасили рожевими кульками.
Будинок Альбіни Джанабаєвої (instagram.com/albinadzhanabaeva)
"Щастя... Спасибі, дорогі, всім за привітання і побажання, вони дуже зігрівають. Нехай всі добрі слова розлетяться відправникам, зробивши щасливішими і вас", - написала щаслива мама дівчинки.
Користувачі мережі також привітали її з народженням доньки.
Зазначимо, Меладзе і Джанабаєва одружилися у 2014 році. Зараз у пари троє дітей - сини Костянтин і Цибулі, а також новонароджена дочка. Її ім'я пара поки не називає.
Нагадаємо, дружина Влада Ями розсекретила принципи виховання щасливого сина.
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