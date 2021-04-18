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Альбіна Джанабаєва показала перше фото з новонародженою донькою

Автор: Роман Мирончук

Колишня солістка гурту "ВІА Гра" і дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва, яка днями народила артистові третю дитину, вперше показала фото з новонародженою дочкою.

Знімок з дитиною співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

42-річна Джанабаєва показала крихітну ручку дівчинки.

Альбіна Джанабаєва показала фото з дочкою (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Також вона поділилася фото, на яких видно, як її вдома зустрічали рідні з пологового будинку. Її будинок з Валерієм Меладзе прикрасили рожевими кульками.

Будинок Альбіни Джанабаєвої (instagram.com/albinadzhanabaeva)

"Щастя... Спасибі, дорогі, всім за привітання і побажання, вони дуже зігрівають. Нехай всі добрі слова розлетяться відправникам, зробивши щасливішими і вас", - написала щаслива мама дівчинки.

Користувачі мережі також привітали її з народженням доньки.

  • Ура! З народженням принцеси!
  • Щастя!!! Вітаю, дорогі! Будьте щасливі;
  • Ура! Вітаємо!
  • Яке щастя! Вітаю!
  • Вітаю вас, будьте щасливими;
  • Мурашки;
  • Вітаю від душі!
  • Які довгі пальчики. Буде музична у своїх геніальних родичів. Здоров'я дитині і мамі!
  • Вітаю з народженням донечки! Це таке щастя;
  • Боже як це мило вітаю вас ще раз щастя і здоров'я дитині та усій вашій родині.

Зазначимо, Меладзе і Джанабаєва одружилися у 2014 році. Зараз у пари троє дітей - сини Костянтин і Цибулі, а також новонароджена дочка. Її ім'я пара поки не називає.

Нагадаємо, дружина Влада Ями розсекретила принципи виховання щасливого сина.

Раніше Анастасія Приходько "підірвала" мережу ніжним вагітним фото і розсекретила вагу.

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Новини України шоубизАльбина Джанабаева
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