Альбіна Джанабаєва показала перше фото з новонародженою донькою

42-річна Джанабаєва показала крихітну ручку дівчинки.

Альбіна Джанабаєва показала фото з дочкою (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Також вона поділилася фото, на яких видно, як її вдома зустрічали рідні з пологового будинку. Її будинок з Валерієм Меладзе прикрасили рожевими кульками.

Будинок Альбіни Джанабаєвої (instagram.com/albinadzhanabaeva)

"Щастя... Спасибі, дорогі, всім за привітання і побажання, вони дуже зігрівають. Нехай всі добрі слова розлетяться відправникам, зробивши щасливішими і вас", - написала щаслива мама дівчинки.

Користувачі мережі також привітали її з народженням доньки.

Ура! З народженням принцеси!

Щастя!!! Вітаю, дорогі! Будьте щасливі;

Ура! Вітаємо!

Яке щастя! Вітаю!

Вітаю вас, будьте щасливими;

Мурашки;

Вітаю від душі!

Які довгі пальчики. Буде музична у своїх геніальних родичів. Здоров'я дитині і мамі!

Вітаю з народженням донечки! Це таке щастя;

Боже як це мило вітаю вас ще раз щастя і здоров'я дитині та усій вашій родині.

Зазначимо, Меладзе і Джанабаєва одружилися у 2014 році. Зараз у пари троє дітей - сини Костянтин і Цибулі, а також новонароджена дочка. Її ім'я пара поки не називає.