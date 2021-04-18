Альбина Джанабаева показала первое фото с новорожденной дочкой

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" и жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева, которая на днях родила артисту третьего ребенка, впервые показала фото с новорожденной дочкой.
Снимок с ребенком певица опубликовала на своей странице в Instagram.
42-летняя Джанабаева показала крошечную ручку девочки.
Альбина Джанабаева показала фото с дочерью (instagram.com/albinadzhanabaeva)
Также она поделилась фото, на которых видно, как ее дома встречали родные из роддома. Ее дом с Валерием Меладзе украсили розовыми шариками.
Дом Альбины Джанабаевой (instagram.com/albinadzhanabaeva)
"Счастье... Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают. Пусть все добрые слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас", - написала счастливая мама малышки.
Пользователи сети также поздравили ее с рождением дочери.
Отметим, Меладзе и Джанабаева поженились в 2014 году. Сейчас у пары трое детей - сыновья Константин и Лука, а также новорожденная дочь. Ее имя пара пока не называет.
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