Анатолій Анатоліч показав новонародженого сина і відверто розповів про свого батька

Анатолій Анатоліч втретє став батьком - у сім'ї шоумена і його дружини Юлії Бойко народилась вже третя дитина. При чому це перший хлопчик. Батьки для нього вибрали ім'я Ніл.
36-річний щасливий батько опублікував нове фото малюка в Instagram.
Анатолій Анатоліч з сином (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
На знімку видно, як він тримає Ніла на руках і цілує його.
Також Анатолій відверто розповів про свого батька, якого, на жаль, не пам'ятає, оскільки його не стало, коли йому було два з половиною роки.
Анатолій Анатоліч на руках у батька (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
"Він не був святим. Але він був моїм батьком. За розповідями моєї мами, він пропав на якийсь період після мого народження, та й в пологовий будинок він приходив один раз і не в кращому стані", - поділився з фоловерами шоумен.
Через рік після його народження, батько змінився, він перестав пити і став зразковим главою сімейства.
Але незабаром в 1986 році він загинув у бійці. Він отримав кілька ножових поранень від свого друга дитинства.
"Тому я не пам'ятаю свого батька. Я бачив його лише на фото. Спогади не залишилися в пам'яті. Як він виглядав, як говорив, був веселим, або серйозним", - написав Анатолій.
Він знає, що його батька всі любили, і він був душею компанії. Також його дуже любили дівчата.
"Це з хорошого, про погане не буду. Скажу лише, що залежності - це страшно. Тому я максимально незалежний. Якщо, ви розумієте, про що я", - додав шоумен.
Він також переживає, яким він стане батьком для свого сина. Анатолій підкреслив, що мріє з ним піти на футбол і покататися на скейтах.
У родині Анатоліча ще є двоє дочок Аліса (2011 р н.) І Лоліта (2013 р.н..).
Нагадаємо, Анатолій Анатоліч перед народженням сина підніс дружині неймовірний подарунок - білий Mercedes-Benz G-класу.