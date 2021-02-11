Ані Лорак і MARUV в Москві ощасливили Кіркорова: ситі і задоволені

Філіп Кіркоров назвав українських красунь "made in Ukraine" і показав спільний кадр з ними.

"Мене завжди оточують найталановитіші, найкрасивіші люди. І зустрічаємося ми в найкращих місцях. І їмо найсмачнішу їжу. І настрій у нас класний. Бути щасливим - це так заразливо!" - підписав фото поп-музикант.

Філіп Кіркоров показав спільне фото з Ані Лорак і MARUV (фото: instagram.com/fkirkorov)

До речі, компанію співачкам з України склали композитор Дімітріс Контопулос і відомий бізнесмен з Греції Іліас Кокотос.

В коментарях шанувальники Філіпа не залишили без уваги веселу компанію і відреагували на знімок. Багато підписників відзначили, що Ані Лорак дуже змінилася і запідозрили її в пластичних операціях. Люди вважають, що їй це не до лиця.