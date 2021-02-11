RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ані Лорак і MARUV в Москві ощасливили Кіркорова: ситі і задоволені

Автор: Людмила Жукова

Українські співачки Ані Лорак і MARUV, які відомі своїми проросійськими поглядами, дарма часу в Москві не втрачають. У вільний від виступів час вони відпочивають з зірками російського шоу-бізнесу. Наприклад, з Філіпом Кіркоровим.

Про це сам виконавець сповістив шанувальників на своїй сторінці в Instagram.

Популярні новини
Мітлою виженете удачу та достаток: головні заборони і традиції на 8 лютого 08 лютого 2021
Коли в Україні встановиться весняна погода: синоптики оновили прогноз 05 лютого 2021
Китайський Новий рік вже на порозі: коли зустрічаємо і як правильно відсвяткувати 07 лютого 2021
Ці знаки Зодіаку накриє фантастичним везінням у лютому: не упустіть свій шанс! 06 лютого 2021
Синоптики назвали дату потепління в Україні 08 лютого 2021
Молодик у Водолії: астролог розповіла, кому пощастить більше всіх 10 лютого 2021
Свято 5 лютого: що заборонено робити у Агафіїв день, головні прикмети 05 лютого 2021
Ці чотири щасливчика серед знаків Зодіаку зустрінуть справжнє кохання в лютому 05 лютого 2021
Ніякої інтелігентності: російський бізнесмен "наїхав" на Потапа і Настю Каменських 08 лютого 2021
Павло Глоба назвав щасливчиків тижня серед знаків Зодіаку: їм випаде унікальний шанс! 09 лютого 2021

Філіп Кіркоров назвав українських красунь "made in Ukraine" і показав спільний кадр з ними.

"Мене завжди оточують найталановитіші, найкрасивіші люди. І зустрічаємося ми в найкращих місцях. І їмо найсмачнішу їжу. І настрій у нас класний. Бути щасливим - це так заразливо!" - підписав фото поп-музикант.

Філіп Кіркоров показав спільне фото з Ані Лорак і MARUV (фото: instagram.com/fkirkorov)

До речі, компанію співачкам з України склали композитор Дімітріс Контопулос і відомий бізнесмен з Греції Іліас Кокотос.

В коментарях шанувальники Філіпа не залишили без уваги веселу компанію і відреагували на знімок. Багато підписників відзначили, що Ані Лорак дуже змінилася і запідозрили її в пластичних операціях. Люди вважають, що їй це не до лиця.

  • Лорак стає схожою на Успенську.
  • У Лорак та Успенської один пластичний хірург!.
  • Знайшов чим похвалитися і їмо найсмачнішу їжу, ви ж бідні.
  • Лорак операцій дуже багато, пластики!!!
  • Ситі й задоволені.
  • Ані Лорак, навіщо так спотворювати себе! Така гарна була, а зараз і не пізнати навіть.

Як ми писали раніше, екс-продюсер ані Лорак згадав про їх 12-річних романтичних стосунках і назвав її дівчинкою в 40 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ані ЛоракMARUV
Читайте також
Екс-продюсер ані Лорак згадав про їх 12-річні романтичні відносини: вона в 40 років - дівчинка!
Дочка Добкіна показала відео з VIP-концерту MARUV: танцювала під сценою
Прогноз погоди