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Анні Сєдоковій зробили операцію: співачка показала фото

Автор: Роман Мирончук

Українська співачка Анна Сєдокова, яка раніше співала в гурті "ВІА Гра", перенесла операцію на оці. У 38-річної артистки був халязіон - хронічне, на відміну від ячменю, запалення краю повіки.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Сєдокова зізналася, що про хворобу дізналася ще два тижні тому. Але не зверталася за допомогою, оскільки думала, що все пройде без втручання медиків.

Через хворобу їй довелося скасувати 2 премії. Крім того, вона перенесла 4 великих зйомки. При цьому співачка весь цей час страждала. Після цього вона вирішила, що вистачить терпіти і записалася до хірурга на операцію.

"Уявляєте, як у повіку встромлюють голку зі знеболюючим, потім видаляють, потім лазером припікають, потім накладають пов'язку", - розповіла артистка.

У себе в сторіз вона також опублікувала фотографії з пов'язкою на оці, а також подякувала свому чоловіку баскетболісту Янісу Тімму.

Скріншоти з Instagram

"Спасибі, що любиш мене і красунею і не дуже. І з величезним оком, і без нього. Іноді я прокидаюся, дивлюся в дзеркало і думаю "якось я сьогодні не дуже". А ти мені - яка ти гарна у мене. І я точно знаю, що брешеш, але все одно вірю", - зазначила Сєдокова.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, Сєдокова передумала летіти в Україну. Вона скасувала концерт у Києві через "червону" карантинну зону, в якій зараз знаходиться місто.

Раніше Сєдокова виклала відео, на якому істерично ридає.

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Новини України шоубизГанна Сєдокова
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