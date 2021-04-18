Анні Сєдоковій зробили операцію: співачка показала фото

Сєдокова зізналася, що про хворобу дізналася ще два тижні тому. Але не зверталася за допомогою, оскільки думала, що все пройде без втручання медиків.

Через хворобу їй довелося скасувати 2 премії. Крім того, вона перенесла 4 великих зйомки. При цьому співачка весь цей час страждала. Після цього вона вирішила, що вистачить терпіти і записалася до хірурга на операцію.

"Уявляєте, як у повіку встромлюють голку зі знеболюючим, потім видаляють, потім лазером припікають, потім накладають пов'язку", - розповіла артистка.

У себе в сторіз вона також опублікувала фотографії з пов'язкою на оці, а також подякувала свому чоловіку баскетболісту Янісу Тімму.

Скріншоти з Instagram

"Спасибі, що любиш мене і красунею і не дуже. І з величезним оком, і без нього. Іноді я прокидаюся, дивлюся в дзеркало і думаю "якось я сьогодні не дуже". А ти мені - яка ти гарна у мене. І я точно знаю, що брешеш, але все одно вірю", - зазначила Сєдокова.

Скріншоти з Instagram