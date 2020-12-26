Антициклон несе в Україну потепління: Діденко дала прогноз

Погода в Україні очікується в неділю, 27 грудня, переважно суха та із сонячними проясненнями. Завтра країна буде у владі антициклону, а опади прогнозуються тільки місцями в південно-східних областях.

Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook, а також анонсувала потепління в Україні вже через кілька днів.

За словами експерта, в неділю ми зможемо милуватися блакитним небом з білими, а не сірими хмарами.

У нічний час на південному сході країни залишаться мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу.

Синоптик зазначила, поки над Україною буде антициклон, над Західною Європою розташується "потужна циклонічність з опадами та штормовим вітром".

У більшості областей температура повітря протягом дня коливатиметься завтра близько нуля, проте в нічний час очікуються невеликі "мінуси" скрізь, крім південних регіонів.

Також Діденко розповіла, що на Сході та північному сході місцями стовпчики термометрів опустяться до -7 градусів.

У Києві 27 грудня очікується суха погода, жителів столиці порадує сонечко. При цьому повітря буде досить прохолодним. Вдень прогнозується близько 0 градусів, а вночі - підморозить.

Синоптик додала, що вже з вівторка, 29 грудня, і надалі - в тому числі й на новорічну ніч - прийде потепління.

Діаграма погоди в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що нещодавно в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди в Україні на січень 2021 року.

Також ми писали про те, що синоптики в прогнозі на першу половину січня 2021 розповідали, що в Україну йде аномальне потепління до +16.