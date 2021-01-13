Астролог розповіла, хто розбагатіє в рік Бика: такого шансу більше не буде!

Гороскоп 2021 обіцяє деяким людям неймовірний успіх у фінансовій сфері в рік Білого Металевого Бика. Астролог Василіса Володіна розповіла, що в цьому році Юпітер буде перебувати в різних аспектах з Плутоном, що принесе матеріальне везіння людям, народженим в певний період.

Так, унікальний шанс розбагатіти буде у 2021 році у тих, хто народився в період з 1968 по 1996 роки. Про це пише slovofraza.

"Цих людей чекатимуть великі успіхи в бізнесі. Можна здійснювати дорогі покупки, починати нові справи. Грошові бонуси будуть отримувати працьовиті і цілеспрямовані люди. Будь-хто, кому зараз від 25 до 53 років, може знайти золоту жилу, стати успішніше і багатше", - говорить Володіна.

Щоб посилити аспектацію планет і привернути багатство, астролог рекомендує розробити конкретний план дій на найближчі дванадцять місяців. Тоді шанси у щасливчиків, які потрапляють в цей віковий відрізок, посиляться в рази.

Якщо ж ви не потрапили в цей перелік, не потрібно впадати у відчай. Володіна радить проявляти більше уважності і працьовитості, щоб домогтися успіхів.

Астролог рекомендує зберігати здоровий оптимізм, не кидати розпочаті справи і не впадати у відчай, якщо щось піде не так.

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